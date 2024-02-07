HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Siyasetin gündemi Başak Demirtaş! Herkes onu tartışırken İsmail Saymaz asıl sürprizi duyurdu

Siyasetin gündemi Başak Demirtaş! Herkes onu tartışırken İsmail Saymaz asıl sürprizi duyurdu

07.02.2024 08:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçim öncesinde siyaset sahnesinde gözler DEM Parti'de! Parti yönetimi İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkaracaklarını belirtmişti. İstanbul için en güçlü aday Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş. Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekileceği iddia edilmişti, İsmail Saymaz'dan 'HDP' yorumu geldi.

Siyasetin gündemi Başak Demirtaş! Herkes onu tartışırken İsmail Saymaz asıl sürprizi duyurdu

Aday çıkarmak DEM Parti'nin en doğal hakkı. En baştan beri İmamoğlu'nun buna hazırlık yapması gerektiğini düşünüyor. DEM Parti'nin aday çıkarması normal fakat Başak Demirtaş ismini anlamadım. Kendisi İstanbullu değil ki. Başak Demirtaş İstanbul'u kazanırsa yönetebilecek birisi mi? İstanbul'da yaşamadı diye biliyorum.

Eşinden ötürü bilinmesi dışında siyasi bir eylemi de yok. Eşiyle HDP arasında büyük bir mesafe olduğu için HDP, Demirtaş'ın söylemlerinden rahatsız olduğu için Başak Demirtaş da uzun süre bir açıklama yapmadı. İstanbul'u bilmeden kazanırsa da ehliyeti yok sayılır.

fas

DEMİRTAŞ İÇİN 'EHLİYET' YORUMU

Eğer amaç HDP'nin oylarını yükseltmekse bunu anlayabilirim, evet Başak Demirtaş soyadından kaynaklı olarak hem HDP'nin oyunu hem HDP'ye bazı seçimlerde oy veren sosyalist ve CHP'lilerin oyunu alabilir.HDP yüzde 8 alıyordu yüzde 10 aldı diyelim. Bu oyu ne yapacak HDP? Bu oyun sonucu şu olur, İmamoğlu'nun veya Murat
Kurum'un bundan etkilenmesi olur.

HDP seçmeni kent yaşamının içerisinde değiller mi? Onlara da haksızlık diyebilirim. Onları yok saymayan bir belediye başkanı tarafından yönetilmek istemezler mi?

AAAAAAAAAA

ALİ KENANOĞLU SÜRPRİZİ

Dolayısıyla bu yönü de göz önünde bulundurmanın önemli olduğunu düşünüyorum.
Görünen o ki Başak Demirtaş açıklanacak. Alevi vatandaşların oyunu alabilmek adına Ali Kenanoğlu de eş aday olacaktır, öyle görünüyor. Ben yine de Ekrem İmamoğlu'nun kazanma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ilde iki suç örgütüne darbe! Elebaşlarıyla birlikte yakalandılarİki ilde iki suç örgütüne darbe! Elebaşlarıyla birlikte yakalandılar
Sedat Ocakçı'nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararıSedat Ocakçı'nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Elinizi burnunuza götürürken bir kez daha düşünün!Elinizi burnunuza götürürken bir kez daha düşünün!
Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş İsmail Saymaz Başak Demirtaş DEM Parti
En Çok Okunan Haberler
Deniz Zeyrek'ten Hafize Gaye Erkan iddiası!

Deniz Zeyrek'ten Hafize Gaye Erkan iddiası!

Hem ihtiyaç kredisi faizleri hem TL mevduat faizi oranları belli oldu

Hem ihtiyaç kredisi faizleri hem TL mevduat faizi oranları belli oldu

Herkes onu tartışırken İsmail Saymaz asıl sürprizi duyurdu

Herkes onu tartışırken İsmail Saymaz asıl sürprizi duyurdu

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Çok sayıda balistik füze ateşlendi: Dikkat çeken Yunanistan detayı

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Çok sayıda balistik füze ateşlendi: Dikkat çeken Yunanistan detayı

Bakan Özhaseki'nin sözleri tepki çekti! 'Yıkıldığı iyi olmuş, bize mis gibi villa verdiniz diyorlar'

Bakan Özhaseki'nin sözleri tepki çekti! 'Yıkıldığı iyi olmuş, bize mis gibi villa verdiniz diyorlar'

Elinizi burnunuza götürürken bir kez daha düşünün!

Elinizi burnunuza götürürken bir kez daha düşünün!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.