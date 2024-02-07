Siyasetin gündemi Başak Demirtaş! Herkes onu tartışırken İsmail Saymaz asıl sürprizi duyurdu

Aday çıkarmak DEM Parti'nin en doğal hakkı. En baştan beri İmamoğlu'nun buna hazırlık yapması gerektiğini düşünüyor. DEM Parti'nin aday çıkarması normal fakat Başak Demirtaş ismini anlamadım. Kendisi İstanbullu değil ki. Başak Demirtaş İstanbul'u kazanırsa yönetebilecek birisi mi? İstanbul'da yaşamadı diye biliyorum.

Eşinden ötürü bilinmesi dışında siyasi bir eylemi de yok. Eşiyle HDP arasında büyük bir mesafe olduğu için HDP, Demirtaş'ın söylemlerinden rahatsız olduğu için Başak Demirtaş da uzun süre bir açıklama yapmadı. İstanbul'u bilmeden kazanırsa da ehliyeti yok sayılır.

DEMİRTAŞ İÇİN 'EHLİYET' YORUMU

Eğer amaç HDP'nin oylarını yükseltmekse bunu anlayabilirim, evet Başak Demirtaş soyadından kaynaklı olarak hem HDP'nin oyunu hem HDP'ye bazı seçimlerde oy veren sosyalist ve CHP'lilerin oyunu alabilir.HDP yüzde 8 alıyordu yüzde 10 aldı diyelim. Bu oyu ne yapacak HDP? Bu oyun sonucu şu olur, İmamoğlu'nun veya Murat

Kurum'un bundan etkilenmesi olur.

HDP seçmeni kent yaşamının içerisinde değiller mi? Onlara da haksızlık diyebilirim. Onları yok saymayan bir belediye başkanı tarafından yönetilmek istemezler mi?

ALİ KENANOĞLU SÜRPRİZİ

Dolayısıyla bu yönü de göz önünde bulundurmanın önemli olduğunu düşünüyorum.

Görünen o ki Başak Demirtaş açıklanacak. Alevi vatandaşların oyunu alabilmek adına Ali Kenanoğlu de eş aday olacaktır, öyle görünüyor. Ben yine de Ekrem İmamoğlu'nun kazanma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum.







