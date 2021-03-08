Siyasilerden Dünya Kadınlar Günü mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle siyasi isimler mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında "Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
Aile ve toplum yapısının temel direği olan kadınların eğitimden sanata, ekonomiden siyasete tüm alanlarda daha fazla varlık göstermesini çok önemsediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşımak, hedeflerimize ulaşmak için kadınıyla erkeğiyle bütün bir millet olarak omuz omuza geleceğe yürüyeceğiz. Tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan bütün kadınlarımızla gurur duyuyorum. Ayrımcılık, hak gaspı ve şiddet başta olmak üzere aile, eğitim, iş ve toplum hayatında kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı meselelerin çözüme kavuşturulması için birçok hukuki ve idari reform ile çok ileri düzenlemeleri hayata geçirdik. Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz."
Açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlendirecek adımlara yer verdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Diğer taraftan aile yapımızı ifsat etmeyi amaçlayan her türlü girişim ve söylemin de karşısında durmaya, kadın ve erkek bir bütün olarak ailenin kutsiyetini korumaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar tebrik ediyor, annelerimizi, eşlerimizi, kız çocuklarımızı, kardeşlerimizi, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayınladığı mesajında şunları ifade etti:
Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 8, 2021
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında "Enerjimize enerji, gücümüze güç, hayatımıza anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı paylaşımda, "Her zaman özverileri, fedakarlıkları ve başarıları ile ülkemizi, milletimizi ve bizleri yücelten, baş tacımız annelerimiz, bacılarımız, kızlarımızın, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, kadına el kaldıranları lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü dolayısıyla yayınladığı mesajında "Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı her türlü şiddeti lanetliyorum. Olumsuzluklardan ziyade başarı ve mutlulukları konuşacağımız nice 8 Mart'lar diliyorum." açıklamasını yaptı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. MHP Lideri Bahçeli, yaptığı paylaşımda, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hemen öncesinde ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan şiddet ve cinayet vakaları insanım diyen herkesin kanını dondurmuştur. Suçsuz ve günahsız masum kadınlara yönelmiş hunhar saldırılar toplumsal huzur ve insanlık değerlerini hedef almıştır. Samsun’un Canik ilçesinde, yanında küçücük kızı olmasına rağmen boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında hiç acımadan, hiç gözünün yaşına bakılmadan alçakça dövülen hanım kardeşimiz bizleri derinden yaralamıştır. Bu caniye zalimliğinin hesabı sonuna kadar sorulmalıdır. Bir diğer sarsıcı olay ise Aydın’da görülmüştür. 92 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduktan hemen sonra boğarak öldüren bir katil Nazilli’de bir otel odasında yakalanmıştır. Bu cinayetin failinin en ağır cezaya çarptırılması insanlık onurunun bir gereğidir. 92 yaşındaki bir hanımefendinin ırzına ve hayat hakkına musallat olan canavarın gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, açıklamasına şöyle devam etti:
"Gerek güvenlik güçlerimiz, gerek adli makamlarımız, gerekse de Aydın İl Teşkilatımız üç hilalli dövmeyle afişe edilen cani hakkında ihtiyaç olan incelemeleri derinleştirmelidir. Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kast eden bir yaratığa tahammülümüz yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir. Kadın cinayetlerini, kadına şiddeti bütün kalbimle ve hissiyatımla lanetliyorum. Aydın’da katledilen merhumeye Allah’tan rahmet niyaz ediyor, Samsun’da menfur saldırıya uğrayan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı mesajında "8 Mart'ı kutlamak yerine gördüklerimizle kahroluyoruz. Bu ayıba son vereceğiz! Sözümüz söz!" açıklamasını yaptı.
8 Mart'ı kutlamak yerine gördüklerimizle kahroluyoruz. Bu ayıba son vereceğiz! Sözümüz söz! pic.twitter.com/HdTYaqRaAs— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 7, 2021