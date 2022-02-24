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Siz de bu hatayı yapıyor olabilirsiniz! Eğer o gıdayı buzdolabında saklıyorsanız...

24.02.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazardan ve marketten aldığınız her gıdayı buzdolabına mı koyuyorsunuz? Öyleyse bu alışkanlığınızı değiştirmeniz gerekecek. Bazı gıdaları kesinlikle buzdolabına koymamanız gerekiyor çünkü buzdolabı çoğu gıdanın tazeliğini korusa da bazılarının hızla bozulmasına sebep oluyor. Peki, buzdolabınızda tutmamanız gereken gıdaları öğrenmeye ne dersiniz?

Siz de bu hatayı yapıyor olabilirsiniz! Eğer o gıdayı buzdolabında saklıyorsanız...

Gıdaların bozulmasını önlemek ve tazeliğini korumak için başvurduğumuz ilk yöntem, onları buzdolabına koymak ancak bazı gıdalar buzdolabını sevmiyor! Üstelik bu gıdalar, buzdolabında saklandığında diğer meyve ve sebzelerin de bozulmasına sebep olabiliyor. İşte, asla buzdolabında saklamamanız gereken o sebze ve meyveler...

SOĞAN

Soğan, nemli ortamları sevmeyen besinlerden biri. Dolayısıyla soğanı buzdolabı yerine güneş ışığı almayan, karanlık ve serin bir yerde muhafaza etmelisiniz.

MUZ

Muz, sıcak iklimlerde yetişen bir meyve. Dolayısıyla olgunlaşmak için belli bir sıcaklığa ihtiyaç duyar. Bu yüzden aldığınız muzları buzdolabınızda muhafaza etmemelisiniz. Bunun yerine kararana kadar mutfak tezgahında bekletebilir, sonrasında ise buzdolabına kaldırabilirsiniz.

PATATES

Patates de soğan gibi buzdolabı ile arası iyi olmayan bir gıda. Bu nedenle patatesi buzdolabına koymak yerine bir kese kağıdı yardımı ile serin ve kuru ortamlarda muhafaza edebilirsiniz.

GREYFURT, PORTAKAL VE MANDALİNA

Turunçgiller ailesinden greyfurt, portakal ve mandalina da soğuğu sevmeyenlerden. Bu turunçgilleri bir meyvelikle muhafaza edebilirsiniz ancak meyvelerden biri küflenirse onu hemen diğerlerinden ayırmalısınız. Aksi takdirde küf diğer meyvelere de yayılabilir.

AVOKADO

Avokado olgunlaşırken çevreye etilen gazı yayar. Bu gaz, diğer meyve ve sebzelerin bozulmasına yol açabilir. Ayrıca avokadonuz olgunlaşmasını henüz tamamlayamamışsa sıcak bir ortam ister. Dolayısıyla avokado olgunlaşana kadar onu oda sıcaklığında saklamanız gerekir.

KAVUN

Kavun, olgunlaşmak için buzdolabından daha sıcak bir yer ister. Bu yüzden kavunları oda sıcaklığında muhafaza etmelisiniz. Kestiğinizde ise bozulmaması için kavunu buzdolabına koyabilirsiniz. Burada tek dikkat etmeniz gereken, kestiğiniz kavunu hava almaması için bir saklama kabına koymak.

YAĞ

Yemeklik yağları buzdolabına koymak iyi bir fikir olmayabilir çünkü bu durumda yemek yapmak için öncelikle dolaptan çıkardığınız yağın çözülmesini beklemeniz gerekir. Ayrıca buzdolabında bekleyen yağlar, tadını kaybedebilir. Dolayısıyla yağları buzdolabı yerine cam bir şişe içinde, serin ve ışık almayan bir ortamda muhafaza edebilirsiniz.


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