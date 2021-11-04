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Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

03.11.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu taşımada veya sahil kenarında, kısacası fırsat bulduğu her anda kitap okumak isteyen kitap kurtları, bir e-kitap okuyucu almanızın vakti geldi. Dev bir kütüphaneyi avucunuzun içine sığdıran e-kitap okuyucularla yer ve zaman fark etmeksizin hikayelere dalabilirsiniz. Kitap okuma keyfinizi en üst seviyeye çıkaran en iyi e-kitap okuyucularını bir araya getirdik. Hadi, e-kitap okuyucu tavsiyelerimizle dev dijital kütüphanenize giden ilk adımı birlikte atalım.

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Kitaplarından ayrılmak istemeyen kitap kurtları, e-kitap okuyucular tam size göre! Bu cihazlar sayesinde sahilde güneşin tadını çıkararak kitap okuyabilir ya da geceleri gözleriniz yorulmadan sayfalar arasında maceradan maceraya koşabilirsiniz. İhtiyacınıza göre değişen özelliklerde farklı e-kitaplar bulunuyor. Kendinize uygun e-kitap okuyucusunu seçebilmeniz için en iyilerini bir araya getirdik. Binlerce kitabı parmağınızın ucuna getiren e-kitap okuyucularını tanımaya başlayalım.

E-kitap okuyucu nedir, ne işe yarar?

E-kitap okuyucular, dijital ortama aktarılan kitapları okumak için üretilen cihazlardır. Peki, popülerliği artan e-kitap okuyucular ne işe yarar? Bu cihazlar binlerce e-kitabı, ders notlarınızı, iş dosyalarını ve grafiklerinizi istediğiniz her yerde okuyabilmenizi sağlar. "Tabletlerden ne farkı var?" demeyin; bu kullanışlı cihazlar, haftalarca yeten pilleri ve avucunuzda gerçek bir kağıt tutuyormuş hissi veren ekran özellikleriyle tabletlerden ayırılırlar.

Ekran arka ışığı, yansıma engelleyici ve mavi ışık filtresi e-kitap okuyucuların ekran özellikleri arasında. Merak konusu olan "E-kitap okuyucu nasıl kullanılır?" sorusunun cevabını da verelim. İster Wi-Fi üzerinden isterseniz de başka bir cihazdan e-kitap okuyucunuza kitap aktarmanız mümkün. Binlerce kitabı depolayabilen e-kitap okuyucularda istediğiniz kitabı açabilir, sayfaları ekrana dokunarak tek hareketle değiştirebilirsiniz. Konu elektronik bir cihazın ekranı olunca "E-kitap okuyucu göze zararlı mı?" diye sorabilirsiniz. Bu cihazlar e-mürekkep denilen bir teknoloji kullanır. Dijital ekranı gerçek bir kağıt gibi gösteren bu teknoloji, ekran ışıklarının göze verdiği zararı azaltır. Merak edilen tüm soruları yanıtladığımıza göre şimdi en iyi e-kitap okuyucularına geçelim.

1. Herkese hitap eden e-kitap okuyucu: Denver EBO-630L

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E-kitap okuyucu denilince fiyat-performans açısından olumlu sonuç veren markalardan biri, Denver. Biz de markanın EBO serisine ait bir ürünle başlayalım. Kullanışlı özellikleri ile ön plana çıkan e-kitap okuyucularından olan Denver EBO, şık detayları ve fonksiyonel yapısıyla e-kitap severleri memnun eden bir ürün. Piyasadaki neredeyse bütün dosya, görsel ve yazı formatlarını başarılı bir şekilde açabilen ürün, 4 GB'lık dahili hafızası ile kitaplarınızı depoluyor. 200 gramlık ağırlığı sayesinde son derece rahat bir deneyim vadediyor. 2018 senesinde satışa çıkan bu modelin dokunmatik ekranı da gayet başarılı.

Bir e-kitap okuyucuda aranan tüm özelliklere sahip olan ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Standart bir e-kitap okuyucu arayanlara: Amazon Kindle Touch 6

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Yine Amazon Kindle serisinde yer alan ama bu kez daha uygun fiyatlı bir ürünle devam edelim. Amazon Kindle Touch 6; Wi-Fi, bluetooth ve Micro USB bağlantı özelliklerine sahip. 6 inç ekranıyla bir kitap gibi elinize sığan ürünü ister çantanıza isterseniz cebinize koyarak binlerce kitabı yanınızda götürebilirsiniz. Kindle Touch 6; 8 GB hafızası, 12 değişik formatta belgeye uyumu ve çoklu dokunmatik ekranıyla birçok e-kitap okuyucusunun ihtiyacını karşılayacak bir ürün. Sunduğu özelliklerin yanında uygun fiyatıyla da dikkat çeken Kindle Touch, bu yönüyle en çok tercih edilen e-kitap okuyucularından biri. İlk kez bir e-kitap okuyucu alacaksanız bu ürünü deneyebilirsiniz.

Buraya tıklayarak Amazon Kindle Touch’ı inceleyebilirsiniz.

3. Üst seviye bir e-kitap okuyucu: Amazon Kindle Oasis

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Bana standart özelliklerdeki e-kitap okuyucuları yetmez, diyorsanız Amazon’un en iyi elektronik kitap okuyucusunu sahneye alalım. Özellik bakımından Kindle serisinin en üstünde yer alan Oasis, bir e-kitaptan beklediğiniz tüm ihtiyaçları karşılayabilir. Serideki diğer e-kitap okuyucularına göre daha lüks ve kapasiteli olan bu ürün 32 GB hafızaya sahip. Kitap sevgisi ile yorulan gözleri arasında kalanlar için belirtelim, bu ürünün 7 inç dokunmatik ekranında göz yormayan arka aydınlatma bulunuyor. Farklı formatlara sahip e-kitaplar bu ürün için sorun oluşturmuyor çünkü Oasis neredeyse her türlü formatı destekliyor. Üstelik bu ürünle Amazon Bulut uygulamasını ücretsiz kullanmanın keyfini sürebilirsiniz.

Özellikleriyle fiyatını hak eden e-kitap okuyucusuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4. Göz yormayan ışık teknolojisiyle kesintisiz kitap okuma keyfi

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E-kitap okuyucuları arasında en çok tercih edilen markalardan bir diğeri de Kobo. Markaya ait Forma e-kitap okuyucu, birçok kullanışlı özelliği ile kitapseverleri kendisine çekiyor. Bu özelliklerin başında uyumadan önce kitap okuyanları sevindiren Comfort Light teknolojisi var. Ekrandaki mavi ışığı filtreleyen Comfort Light sayesinde karanlıkta gözleriniz yorulmadan kitap okuyabilirsiniz. Üstelik 8 inç ekrana sahip bu cihaz size geniş ekranda kitap okumanın keyfini yaşatacak. Geniş kapsamlı format desteği de bulunan Kobo Forma, sizi e-kitaplardan mahrum etmeyecek.

8 GB hafıza ve 1200 mAh bataryaya sahip bu e-kitap okuyucuyu buraya tıklayarak yakından inceleyebilirsiniz.

5. Daha uygun fiyatlı bir Kobo: Libra H20

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E-kitap okuyucu markaları arasında yer alan Kobo’ya güveniyorsanız Kobo Forma’ya göre daha uygun fiyatlı bir ürün önerisi yapalım. 7 inç ekranıyla Forma’ya göre biraz daha küçük olan Kobo Libra H20, özellikleriyle bu açığı kapatıyor. Mavi ışık filtresi bulunan bu ürün, 50 farklı yazı tipi ve boyutuyla kullanıcıya geniş seçenek özgürlüğü sunuyor. En sevdiğiniz yazı boyutu ve şeklini seçerek kitaplarınızı kişiselleştirmeniz mümkün. 8 GB hafızası olan bu e-kitap okuyucuyla binlerce kitabı yanınızda taşıyabilirsiniz. Birçok e-kitap okuyucusunda olan su geçirmez özelliği bu üründe de mevcut. Özellikleriyle rakiplerinden aşağı kalır yanı olmayan Kobo Libra’nın fiyatı daha uygun.

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6. Yarı tablet, yarı e-kitap okuyucu: Onyx Boox Note 3

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Öyle kitap okurum ki batarya ve hafızayı su gibi harcarım, diyorsanız aradığınız ürün Onyx Boox Note 3. 8 çekirdekli işlemciye sahip çığır açan cihaz, 10.3 inç ekranıyla en büyük e-kitap okuyucularından biri. Birçok e-kitap okuyucusundan ayrılan bir diğer özelliği de 64 gb hafızaya sahip olması. Bu hafızayla dev bir kütüphaneyi cebinizde taşıyabilirsiniz. Hatta e-kitap okuyucunuza rahatlatıcı müzikler yükleyerek kitap okurken arka plandan müzik dinleyebilirsiniz. Tabletlerle yarışan bu ürünü kalemiyle birlikte kullanabileceğiniz gibi klavye takarak da daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. “En iyi e-kitap okuyucu hangisi?” diye merak ediyorsanız aradığınız ürünü buldunuz demektir.

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7. Ön aydınlatmasıyla en net görüntülü e-kitap okuyucu

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Birçok e-kitap okuyucusunda yazı görünürlüğünü netleştirmek için arka aydınlatma özelliği bulunur. Onyx Boox ise dünyada bir ilke imza atarak Max Lumi modeline ön aydınlatmayı da ekledi. Ayarlanabilir ön ışıkla, ister güneşin altında isterseniz alacakaranlıkta net görüntü kalitesiyle kitap okuyabilirsiniz. 13.3 inç ekranıyla bir A4 kağıdı boyutunda olan bu e-kitap okuyucu, iş projeleri ve ders PDF'leri gibi üzerinde not alıp çizim yapabileceğiniz her türlü dokümanı rahatlıkla okumanıza imkan tanır. 4300 mAh pil kapasitesi Max Lumi'yi batarya açısından da en iyi elektronik kitap okuyucularından biri yapıyor. 4 GB RAM ve 64 GB hafızaya sahip e-kitap okuyucu, Android 10 işletim sistemine sahip.

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8. Avucunuzdan bile küçük e-kitap okuyucu: Onyx Boox Poke 3

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Konu e-kitap okuyucuları olunca boyut ve ağırlık önemli. Sonuçta çantamızda veya cebimizde, her an ulaşabileceğimiz bir kitap olması için bu ürünlere yöneliyoruz. Onyx Boox Poke 3 kullanışlılık anlamında size bu rahatlığı sağlayabilir. 6 inç ekranıyla avucunuza rahatça sığan e-kitap okuyucu sadece 150 gr. ağırlığında. Parlama önleyici özelliğiyle güneşin altında bile kitap okuyabilmenizi sağlayan ürün, kendisinden üst seviyedeki Onyx Boox Note 3 gibi 8 çekirdekli. 2 GB RAM ve 32 GB hafızaya sahip ürünle üst seviye bir kitap okuyucunun konforunu daha uygun fiyata yaşayabilirsiniz.

Onyx Boox Poke 3’ü yakından incelemek için buraya tıklayın.

9. E-kitaplar Pocketbook Color ile renkleniyor

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Kitaplar genellikle siyah beyaz oldukları için e-kitap okuyucular da siyah beyaz ekranlara sahip. Bu teknoloji harikası ürünlerde sadece kitap okumak zorunda değilsiniz tabii. Çizgi roman severler de vardır aramızda. Çizgi romanın tadı da rengarenk betimlemelerle çıkar elbette. Pocketbook Color ile çizgi roman macerasını avucunuzun içine sığdırabilirsiniz. Tüm çizgi romanlarınızı yanınızda taşımanıza imkan veren bu ürün, 6 inç ekrana ve 16 GB hafızaya sahip. Eğlenceli ve resimli kitaplardan hoşlanıyorsanız ya da renkli doküman ve grafikleri incelemeniz gerekiyorsa bu ürünle e-kitap dünyanızı renklendirebilirsiniz.

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10. Hem renkli hem büyük: Onyx Boox Nova 3 Color

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E-kitap okuyucular öyle gelişti ki artık sadece kitap okumak için değil, grafik hazırlama ve çizim yapma gibi birçok amaç için de tercih ediliyor. Siz de kitap okumanın yanında saydığımız bu özellikleri daha etkili kullanmak istiyorsanız hem büyük hem de renkli bir kitap okuyucuyla tanışma vaktiniz gelmiş demektir. Bu ihtiyacınızı Onyx Boox Nova 3 Color ile giderebilirsiniz. 7.8 inç büyüklüğündeki renkli ekranla rahatça notlar alıp çizim yapabilir, renkli dosya ve PDF daha ayrıntılı okuyabilirsiniz.

Geliştirilmiş 8 çekirdekli CPU ve 3 GB RAM ile göz dolduran ürüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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