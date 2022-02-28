Siz ondan korkmayın, o sizden korksun: Bu tarifler sayesinde ağız kokusu kader değil!

Ağız kokusu yaşam kalitesini düşürdüğü gibi sosyal ortamlarda da bir sorun haline gelebilir. Bu nedenle olaya hemen müdahale etmekte fayda var. Ağız kokusunu önlemenin kuşkusuz en etkili yöntemi kusursuz ağız bakımı ve düzenli diş hekimi kontrolü. Daha sonrasında ekstra yöntemler devreye girebilir. Biz de o yöntemlerden birkaçını sıraladık. Haydi, birlikte bakalım!

KARANFİL ÇİĞNEYİN

Kendine has, güzel kokusuyla daha ağzınıza attığınız anda ferahlık veren karanfil; ağız kokusu için de akla gelen ilk çarelerden biri. Günde iki üç kere ağzınıza atacağınız birkaç karanfil tanesini çiğneyerek ağız kokusunun önüne geçebilirsiniz.

KARBONATLI SU İLE GARGARA YAPIN

Ağız kokusundan kurtulmak için 1 bardak içme suyunun içerisine ekleyeceğiniz 1 tatlı kaşığı karbonatı eriterek bu suyla gargara yapabilirsiniz. Bunu alışkanlık haline getirdiğinizde hem diş etlerinizin daha sağlıklı olduğunu hem de ağız kokunuzun azaldığını fark edeceksiniz.

NANE ÇAYI

Taze nane yapraklarını çiğnemek ağzınızın içinde anlık olarak ferahlık sağlıyor. Daha etkili bir sonuç almak içinse 1 tatlı kaşığı naneyi kaynamış bir bardak suda demleyebilirsiniz. Her gün içeceğiniz bir bardak nane çayıyla ağzınızı bakterilerden arındırabilir ve ferahlık sağlayabilirsiniz. Yine de düzenli kullanım için bir uzmana danışmayı ihmal etmeyin.

TARÇIN ÇAYI

Antibakteriyel özelliklere sahip tarçın çayı ile ağız kokusundan kurtulabilirsiniz. Tarçın çayını demlerken toz tarçın veya kabuk tarçın kullanabilirsiniz. Standart ölçü 1 fincan suya 1 tarçın kabuğu veya 1 fincan suya 1.5 çay kaşığı toz tarçın şeklinde. Sıcak suyu tarçının üzerine ekleyip bir süre demlenmesini bekleyin. Tüketirken biraz balla tatlandırabilirsiniz.

MAYDANOZ VE KARANFİL KÜRÜ

Bu kür için 1 tatlı kaşığı karanfili 1 bardak suyla kaynatarak demleyin. Karışım ılıyınca 1 tutam maydanoz ve biraz taze kekik ekleyerek blender yardımıyla karıştırın. Hazırlanan karışımı süzerek içebilirsiniz. Bu karışımla hem ağız kokusu engellenebilir hem metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olabilirsiniz.

KARBONATLI TARÇINLI KÜR

Yarım çorba kaşığı tarçının üzerine yarım tatlı kaşığı limon suyu ve 1 çay kaşığı bal ekleyip karıştırın. 1 fincan kaynar suyu üzerine ekleyin ve erimesi için iyice karıştırın. Ilıklaşınca karışımdan bir iki yemek kaşığı alıp gargara yapın. Böylece ağız kokusunun önüne geçebilirsiniz.



