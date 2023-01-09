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Size önemsiz gelen davranışınız ilişkinizi bitirebilir! İlginç ayrılık nedenleri

09.01.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğru kişiyi bulmak ve bir ilişkiyi başlatmak zor olarak görülse de ilişkiyi devam ettirebilmek çok daha zor oluyor. Flört aşamasında gözünüze güzel görünen birçok etken ilişkinin içerisinde mide bulandırıcı olabiliyor. Fark edilmeden yapılan davranışlar ayrılığa sebep olabiliyor. Yapılan araştırmalarda en ilginç ayrılık nedenleri tespit edildi.

Size önemsiz gelen davranışınız ilişkinizi bitirebilir! İlginç ayrılık nedenleri

Mutlu ve sevgi dolu bir ilişkide ufak hatalar göz ardı edilebiliyor. Ancak ilişkinin çatırdaması o ufak hataların gün yüzüne çıkmasına neden oluyor. Ayrılma sürecinin oldukça zor olduğu biliniyor. Bazı kişiler daha kolay ayrılmak için karşı tarafın yaptığı ufak yanlışları bahane olarak kullanabiliyor. Yapılan araştırmalarda en ilginç ve sık görülen ayrılma nedenleri belirlendi.

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İngiltere'de yapılan araştırmalarda Kötü kokmak (%16), zorba veya kaba olmak (%15) ve bir konu hakkında gerçekte bildiklerinden daha fazlasını biliyormuş gibi davranmak (%15), bir ilişkiyi işleri iptal etmeye iten en önemli faktörler arasında bulunuyor.

FUTBOL VE BURÇ TAKINTILARI SORUN YARATIYOR

İngilizlerin onda birinden fazlası (%11) uçak indiğinde alkışlayan birini terk ederken, %12'si burçlara olan takıntısı nedeniyle ayrılıyor. Birisi futbol takımından "biz" diye söz ettiğinde yedi kişiden biri (%14) "hasta" oluyor ve hatta kadınların %12'si küstah bir saat takan bir erkek tarafından erteleniyor.

İLİŞKİYİ BİTİRDİKTEN SONRA AÇIKLAMA YAPMIYORLAR

Bu arada, on erkekten biri, ilk buluşmada yemeğini paylaşmak isteyen biriyle ilişkisini kesiyor. 2.000 yetişkinin katıldığı anket, yarısının (%49) bir ilişkiyi "hastalık" yüzünden bitirdiğini ortaya çıkardı. Ve %56'sı bir şeyi iptal ettikten sonra birini tamamen hayalet olarak görürken, %53'ü ilişkiyi bitirme nedenlerini açıklama zahmetine hiç girmedi.

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SİZİ RAHATSIZ EDİYORSA AYRILMAK ADİL

Flört uzmanı Emma Hathorn "İnsanlar istedikleri şeye çok bağlılar, bu da güçlendirici.
Çevrimiçi flört uygulamaları bekarlar için yepyeni bir dünya açtı, bu da insanların daha yüksek standartlara sahip olabilecekleri anlamına geliyor. "Ve eğer sizin için anlaşmayı bozan, içeride güneş gözlüğü takan veya ağzı açıkken yemek yiyen biriyse, ayrılmak tamamen adil."

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Üçte ikisi (%67) iş eş bulma konusunda kendilerini en azından biraz seçici olarak tanımlarken, %22'si "çok seçici". Ve %61'i en iyisini hak ettiklerine inanıyor, bu nedenle bir partner ararken standartlarını yükseltmeye çalışın - bu, "çıkma" eğiliminin yaygınlığını gösteriyor.

FLÖRT STANDARTLARI YAŞLANDIKÇA YÜKSELİYOR

Bununla birlikte, OnePoll rakamlarına göre, %15'i flört sahnesinde çok seçici olmak diye bir şey olmadığına inanıyor. Buna ek olarak, üçte birinden fazlası (%35) flört standartlarının yaşlandıkça daha da yükseldiğine inanıyor - 65 yaş ve üstü olanlar büyük olasılıkla bu şekilde hissediyor.

EN ÖNEMLİ FAKTÖRÜN MAAŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER VAR

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Potansiyel bir ortak aramaya gelince, %28'i maaşın en önemli faktör olduğunu, ardından iyi bir stil ve moda anlayışının (%19) geldiğini söyledi. Ancak, aynı sayıda yetişkin, tercihlerine tam olarak uyan biriyle çıkmaya tamamen kararlı olmasına rağmen, yıllar geçtikçe flört etmenin zorlaştığını düşünüyor.

YAŞAM TARZINI DAHA İYİ HALE GETİREBİLECEK BİRİ ARANIYOR

Emma Hathorn şunları ekledi: "Şu anda flört etme konusundaki mevcut eğilim, kendi yaşam tarzını daha iyi hale getirebilecek ve yükseltebilecek birini bulmak olarak görülüyor."

EN SIK AYRILMA NEDENLERİ

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  • Kötü koku
  • Bir konuda gerçekte olduğundan daha bilgiliymiş gibi davranmak
  • Zorba ve kaba olmak
  • Çift manifatura (birincisinden sonra cevap vermediyseniz ikinci bir metin gönderme)
  • Kötü dişlere sahip olmak
  • Garsona kaba davranmak
  • Bir karmaşa içinde yaşamak
  • Kirli tırnaklara sahip olmak
  • Ağızları açıkken çiğnemek
  • Çok yapışkan olmak
  • Çok yüksek sesle konuşmak
  • Aynı anda yemek yemek ve konuşmak
  • Yıldız burçlarına takıntılı olmak
  • Uzun tırnaklara sahip olmak
  • Bebek sesi yapmak
  • Çok fazla makyaj yapmak
  • Ağır nefes almak
  • Sosyal medyada fazla paylaşım
  • Kendilerinden üçüncü şahıs olarak bahsetmek
  • Kötü bir dövmeye sahip olmak
  • Garip renkli bir ruj sürmek
  • Çok kirli ayakkabılara sahip olmak
  • Evcil hayvanları için bir Instagram hesabına sahip olmak
  • Futbol takımlarına “biz” olarak atıfta bulunmak
  • Uçak inince alkışlamak
  • Kötü kot giymek
  • Kapalı alanda güneş gözlüğü takmak
  • Hazırlanmanın uzun sürmesi
  • Çok fazla gömlek düğmesinin çözülmesi
  • Sevmediğin ayakkabıyı giymek
  • Evde ebeveynlerle yaşamak
  • Ayakkabıyla çorap giyilmemesi
  • İlk buluşmada yemek paylaşmak istemek
  • Yapışkan bir saat takmak
  • Metinlerde emoji kullanmak
  • Yatarken çorap giymek
  • İlk buluşmada ödeme yapmamak
  • Buruşuk giysiler giymek
  • "Bal" veya "bebek" gibi evcil hayvan adlarını söylemek
  • David Bowie'nin adını yanlış telaffuz etmek
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