Sizi kıskanılan fırın yiyeceklerinin ustası yapacak ekipmanlar ve ipuçları

Fırın yiyecekleri yaparken fırının kalitesi kadar kullanılan ekipmanlar da önemli. Mesela tadı damağınızda kalacak, tam kıvamında bir kek yapmak için kalıp seçimine dikkat etmelisiniz. Et yemeklerini yapmak maharet ister, siz de mutfak termometresiyle bu tariflerdeki başarınızı arttırabilirsiniz. Kendisi küçük ama faydası büyük bu ekipmanlara ve çok daha fazlasına internet üzerinden tek bir tıkla ulaşabilir, güvenli alışveriş imkanıyla dilediğinizi satın alabilirsiniz.

1. Kokusuyla mest eden kekler pişirmek için...

Evi saran mis gibi kek kokusu kimin iştahını kabartmaz ki? Eğer bu kek tam kıvamında pişerse tadıyla da herkesi mest eder. Bunun için mutlaka kaliteli bir kek kalıbınız olmalı. Piyasada silikon, cam veya granit kaplama gibi farklı materyallerden üretilen kalıp çeşitleri var. Ancak bu seçeneklerin arasından öne çıkan seramik kaplamalı gereçler; uzun ömürlü, yapışmaya karşı dayanıklı ve lezzet konusunda oldukça başarılı. Bizim tavsiyemiz ise Dr. Oetker Seramik Kaplamalı Kek Kalıbı. 230 derece sıcaklığa kadar dayanıklı bu ürün, ısıyı eşit oranda yayma özelliğine sahip. Böylece kekin her tarafının aynı şekilde pişmesini sağlar. Kelepçe mekanizmasını kullanarak kekinizi şeklini bozmadan kolayca çıkarabilirsiniz.

2. İster fırında ister mangalda kullanın

Fırın eldiveni, önemsiz bir detay olarak gözükse de aslında hayat kurtarıcı ürünlerden biri. Sık karşılaşılan yanık kazalarını bu ekipmanla önleyebilirsiniz. Silikon fırın eldivenleri, yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı olmasıyla bilinir. Ayrıca su geçirmeyen yapısı sayesinde kumaş eldivenlere göre daha hijyenik olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda Smithcraft Silikon Fırın Eldivenleri, sizin için en iyi seçenek olabilir. Bu eldivenler, yumuşak yapısıyla konforlu bir kullanım sağlar ve ekstra uzun tasarımı sayesinde kollarınızı da korur. Aklınızda bulunsun; bu eldiveni sadece fırın yemeklerini tutmak için değil, mangal esnasında da kullanabilirsiniz.

3. Et yemeklerini fırın termometresiyle pişirin...

Et yemeklerinde ustalaşmak için yılların aşçısı olmanıza gerek yok. Çünkü fırın termometresiyle barbekü yapmak çok kolay! TFA Fırın Et Termometresi ile fırın yemeklerini pişirirken harika deneyimler elde edebilirsiniz. Üstelik ürünün kullanımı oldukça pratik. Termometrenin sivri probunu ete saplayarak etin sıcaklığını ölçebilirsiniz. Bu ürünün ekranındaki dereceye göre pişirme süresini de ayarlayabilirsiniz. -30 ila 300 derece arasında sıcaklık ölçümü yapabilen ürünü kaliteli yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Size hemen bir de tüyo verelim: Orta derecede pişmiş et seviyorsanız termometre 63-68 derece aralığını göstermeli!

4. Evde pizza keyfi için...

Pizza için restoran restoran gezmenize gerek yok. O muhteşem pizzaların tadını evinizde de yakalayabilirsiniz. Bunun için Naccy Pizza Tepsisi ile mutlaka tanışmanız gerek. Tepsinin alt kısmında bulunan delikler, pizza tabanının eşit oranda pişmesini sağlar. Özellikle dışı çıtır pizza sevenler için oldukça ilgi çekici bir tasarım. Ayrıca bu tepsiyi ekmek yapmak için de kullanabilirsiniz. Yüksek kaliteli karbon çeliğinden üretilen tepsi, uzun ömürlü ve aşınmalara karşı dayanıklı. Üstelik yapışmaz özelliği sayesinde kolayca temizlenebiliyor. Dilerseniz bu pizza tepsisini bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.

5. Cook Fırın Torbası ile lezzetli yemekler...

Fırında yemek yapmanın farklı birçok yolu var. Bu yöntemlerden biri de fırın torbası kullanmak. Tavuk ve balık gibi gıdaları pişirirken besin değerini koruması için fırın torbası kullanmanızı öneririz. Kaliteli yapısı ile bu kategoride öne çıkan Cook Fırın Torbası ile yemeklerinizin daha lezzetli olmasını ve daha hızlı pişmesini sağlayabilirsiniz. Bu ürünün başka güzel bir yanı da yemek hazırlama sürecinde yağ ilavesine gerek kalmaması. 25x38 cm boyutlarındaki ürünün bir paketinde 8 adet fırın torbası var.

6. Hamur işlerine uygun bir pişirme gereci

Fırında kurabiye, makaron gibi farklı tarifleri pişirmeye uygun bir ekipman mı arıyorsunuz? O zaman silikondan üretilen matlar, sizin için oldukça mantıklı bir seçim. Pohove Pişirme Matı, delikli yapısı sayesinde tüm hamur işlerinde harika bir iş çıkarır. Gıdalarda kullanımı güvenli silikon materyali, yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı. Yapışmaz yapısıyla kolayca temizlenebilen mat, pişirme kağıtları gibi tek kullanımlık değil. Yani bu kullanışlı ürünü yıkayıp tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Önemli bir detayı es geçmeyelim: Bu matı ihtiyaç halinde bazı tariflerinizi dondurmak için de rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

7. Fırında şiş kebap sevenleri buraya alalım

Arkadaşlarınıza dumansız bir mangal keyfi yaşatmaya hazır mısınız? Öyleyse mangalı mutfağınıza, hatta fırınınıza taşımalısınız! Fırında lezzetli şiş kebap yapmak için dikkat etmeniz gereken nokta, şişlerin paslanmaz çelikten üretilmesi. Bizim önerimiz ise Maxin Şiş Seti. 12 adet paslanmaz çelik şişten oluşan ürünün yanında iki adet silikon fırça da var. Şişlerin ucu tavuk ve eti delmeyi kolaylaştırır. Bu sayede tüm parçaları kolayca şişe dizebilirsiniz. Ergonomik bir kullanıma sahip ürünün uçları, kolay bir tutuş için halka şeklinde. 20x32 cm uzunluğundaki şişleri ister elde ister bulaşık makinesinde yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz.

8. Hem pratik hem işlevsel

Fırın yemeklerinde kolaylık sağlayan gereçlerden biri de yağlı pişirme kağıtları. Bu ürünler, pişirme aşamasında hem zaman kazandırır hem işlevsellik sunar. Ayrıca pişirme kağıtları sayesinde tepsiyi yağlanmanıza gerek kalmaz ve böylece tepsiniz kirlenmez. 220 derecelik sıcaklığa kadar dayanıklı Koroplast Pişirme Kağıdı ile yemeklerinizi yapışma derdi olmadan kolayca hazırlayabilirsiniz. Tüm yemek çeşitlerinde gönül rahatlığı ile tercih edebileceğiniz ürünü mikrodalga fırında da kullanabilirsiniz.

9. Her eve bir borcam lazım

Borcamlar, neredeyse her evin demirbaşı. Özellikle fırın yemekleri söz konusuysa aklımıza gelen ilk ürünlerden. Sıcaklığa ve kırılmaya karşı dayanıklı yapısı sayesinde bu ürünler çok popüler. Bulaşık makinesinde ve elde kolayca yıkanabilmesi de başka bir tercih sebebi. Aynı zamanda şık bir ürün olduğu için serviste de kullanılabilir. Eğer hala bir borcam tepsiniz yoksa temin etmenizde fayda var. Bizim bu noktada size önerimiz: Paşabahçe Kapaklı Borcam. Bu modelin diğer borcam tepsi çeşitlerinden farkı, tencere gibi derin ve oval olması.

10. Somut Muffin Kalıbı’nda mini kekler...



Cupcakeler, doğum günü gibi özel zamanların vazgeçilmezi. Siz de özel bir günde ya da sadece canınız istediği için cupcake hazırlamak isterseniz yanmaz ve yapışmaz özellikli Somut Muffin Kalıbı'nı kullanabilirsiniz. Birbirlerinden kolayca ayrılabilen bu mini kek kalıpları, 220 derece sıcaklığa kadar dayanıklı. Ancak hemen hatırlatalım: 220 derece için pişirme süresi maksimum 30 dakika olmalı. Pişirdiğiniz keklerin üstünü süsleyerek farklı bir sunum yapabilir ve şık kalıplarıyla servis edebilirsiniz.

