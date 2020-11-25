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Sizin için çok kolay bir numaramız var! Yanmış tencere ve tavalara böyle veda edin

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ocaktaki yemeğinize yalnızca bir saniye dikkat etmezsiniz ve tencerenin dibinde inatçı, yanmış bir katmanla baş başa kalıp ne yapacağınızı düşünürsünüz.

Sizin için çok kolay bir numaramız var! Yanmış tencere ve tavalara böyle veda edin

Herkes Gordon Ramsey gibi gerçek bir usta aşçı değildir. Kazalar olur ve çok dikkatli olduğunuzu düşünseniz bile bir şeyi yakmak çok kolaydır. Maalesef, çoğumuz bir noktada kurtarmanın ötesinde yanmış kapları atmak zorunda kaldık. Çünkü kuruduktan sonra, bu yanık lekelerinin tekrar çıkması neredeyse imkansızdır. Ancak bu numarayı öğrenene kadar.

İŞTE İHTİYACINIZ OLANLAR

Karbonat
Krem tartar
El sabunu
Eski bir kredi kartı

YAPMANIZ GEREKENLER

Tencereye eşit miktarda karbonat ve tartar kreması ekleyin (örneğin; her birinden iki yemek kaşığı). Ayrıca birkaç damla el sabunu ekleyin ve hepsini karıştırın. Daha sonra biraz sıcak su ekleyin ve karışım bir çeşit kıvamlı macun gibi görünene kadar karıştırın. Tencerenin yanmış kısımlarının tamamen örtülmesi gerekir! Bunun birkaç dakika beklemesine izin verin ve ardından eski kredi kartını kullanarak yanık lekelerini kazıyın. Tencereyi biraz su altında durulayın ve tekrar yeni gibi görünecektir!

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