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Sızır Şelalesi sonbaharda ayrı güzel!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2020 10:22 | Son Güncelleme

Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Sızır Şelalesi, hazan güzelliğiyle hafızalarda yer etti. Pastel renkleri bir araya toplandığı bölge sonbaharla birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

Gemerek ilçesine bağlı Sızır Beldesine 1 kilometre mesafedeki Sızır şelalesi, yılın her mevsiminde büründüğü farklı güzellikleri ile doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor. Şu günlerde Hazan mevsiminin özelliklerini yansıtan şelale ve çevresinde sararan ağaç yaprakları ile ortaya çıkan renk cümbüşü görülmeye değer bir manzara sunuyor.

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'DÖRT MEVSİM AYRI GÜZEL'

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Şelaleyi gezen Ramiz Ayten, Sızır şelalesinin Sivas’ın görülmeye değer güzelliklerinden bir tanesi olduğunu ifade edip, “Yılın dört mevsimi ayrı güzelliğe sahip olan Sızır Şelalesi sonbaharın gelmesiyle ayrı bir güzelliğe büründü” dedi.

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(İHA)


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