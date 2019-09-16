"Sızlanmak turisti çarşıya getirmez"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Sadece sızlanmak, şikayet etmek turisti ne sokağa çıkarır ne de çarşıya getirir. Ben turist olsam etiketi olmayan dükkana girmekten endişe duyarım." dedi.

Karaloğlu, Ahilik Haftası kapsamında Ahi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Ahilik kültürünün medeniyetin önemli yapı taşlarından birisi olduğunu vurguladı.

Bu toprakların vatan olmasında en az cephede savaşanlar kadar esnafın da emeği olduğunu belirten Karaloğlu, "Bu toprakların Türkleşmesinde, İslamlaşmasında, vatan tutulmasında esnafımızın, sanatkarımızın emeği çoktur." ifadesini kullandı.

Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran'ın asıl amacının iyi insan ve iyi Müslüman yetiştirmek olduğunu anlatan Karaloğlu, "Bugün de bizim amacımız eğitim aracılığıyla iyi insan ve iyi Müslüman yetiştirmektir. Kendi kültürünü, kendi medeniyetini, kendi değerlerini özümsemiş yerli ve milli insan yetiştirmektir." diye konuştu.

Esnafın çağın gerekliliklerine göre hareket etmesi gerektiğine işaret eden Karaloğlu, şunları kaydetti: