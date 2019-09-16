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"Sızlanmak turisti çarşıya getirmez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 20:08 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: - "Sadece sızlanmak, şikayet etmek turisti ne sokağa çıkarır ne de çarşıya getirir. Ben turist olsam etiketi olmayan dükkana girmekten endişe duyarım"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Sadece sızlanmak, şikayet etmek turisti ne sokağa çıkarır ne de çarşıya getirir. Ben turist olsam etiketi olmayan dükkana girmekten endişe duyarım." dedi.

Karaloğlu, Ahilik Haftası kapsamında Ahi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Ahilik kültürünün medeniyetin önemli yapı taşlarından birisi olduğunu vurguladı.

Bu toprakların vatan olmasında en az cephede savaşanlar kadar esnafın da emeği olduğunu belirten Karaloğlu, "Bu toprakların Türkleşmesinde, İslamlaşmasında, vatan tutulmasında esnafımızın, sanatkarımızın emeği çoktur." ifadesini kullandı.

Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran'ın asıl amacının iyi insan ve iyi Müslüman yetiştirmek olduğunu anlatan Karaloğlu, "Bugün de bizim amacımız eğitim aracılığıyla iyi insan ve iyi Müslüman yetiştirmektir. Kendi kültürünü, kendi medeniyetini, kendi değerlerini özümsemiş yerli ve milli insan yetiştirmektir." diye konuştu.

Esnafın çağın gerekliliklerine göre hareket etmesi gerektiğine işaret eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Sadece sızlanmak, şikayet etmek turisti ne sokağa çıkarır ne de çarşıya getirir. Ben turist olsam etiketi olmayan dükkana girmekten endişe duyarım. İnşallah ahilik kültürüyle elimize, dilimize, belimize sahip çıkarak, işimizi tam manasıyla yaparak, müşterimizi aldatmadan adalet içinde hayatımızı sürdürürüz."

Meydandaki törene İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, kamu kurumlarının amirleri, STK temsilcileri, esnaf odaları başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ahilik kutlamaları çerçevesinde ayrıca, AESOB Başkanı Dere ve beraberindeki heyet, Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Dere, Vali Karaloğlu'na Ahilik kaftanı giydirdi.

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Ahilik Karaloğlu Münir turist Vali

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