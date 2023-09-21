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Skandal görüntüler büyük tepki çekmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert tepki: 'Beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak...'

21.09.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan 17 yaşındaki A.E.S.'nin tutuklanmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu çirkinliği kabul edemeyiz. Ancak maharet böyle eğitilen, böyle kandırılan, böyle beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir. Sarayın göz boyamak için yaptığı bu tutuklama, o çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır" dedi.

Skandal görüntüler büyük tepki çekmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert tepki: 'Beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan 17 yaşındaki A.E.S.'nin tutuklanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’e yönelik hakaretler, saray iktidarının yarattığı iklimin sonucudur. Bu çirkinliği kabul edemeyiz. Ancak maharet böyle eğitilen, böyle kandırılan, böyle beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir. Sarayın göz boyamak için yaptığı bu tutuklama, o çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Sadece ve sadece sarayın 'düşmanlaştırma' politikasına katkı sağlayacaktır" dedi.

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'VATANDAŞLIK SATMA POLİTİKASININ VARACAĞI YER BURASIDIR'

Ayrıca Kuveytli bir kişinin, Atatürk'e yönelik hakaretlerini sürdürdüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, "Üstelik bu kişinin, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddia edilmektedir. Öncelikle bu iddia, ilgili makamlarca derhal açıklığa kavuşturulmalıdır. İddia doğru olsa da olmasa da saray iktidarının para karşılığı vatandaşlık satma politikasının varacağı yer burasıdır. Türkiye Cumhuriyeti lütufla değil, kanla kurulmuştur. Ülkemizin vatandaşlığı da aynı nispette kıymetlidir. Üç-beş dolara tamah ederseniz, böyle ahlaksız kişilerin karşısında eğilirsiniz. Bunu saray iktidarı kendisine yediriyor olabilir ancak bu durum Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu atatürk

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