Skandal görüntüler! Yoldan geçen kadının bastonunu alıp darp etmeye başladı... Görüntüler kan dondurdu

Şok edici görüntülerde, ABD'nin New York kentindeki Harlem istasyonunda kimliği belirsiz bir adamın yoldan geçen 60 yaşındaki bir kadına saldırdığı anlar yer aldı. İki dakika süren saldırı anlarında kadın yere düşerek bastonunu tutmaya çalıştı. Adam bastonuyla kadının kafasına, karnına, bacaklarına, kollarına ve sırtına sert darbeler vurmaya devam etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı sırasında hiçbir metro çalışanı ya da polisi duruma müdahale etmediği fark edildi.

ŞÜPHELİYİ TANIMIYORDU

Çevredeki bir hastanede tedavisi devam eden 60 yaşındaki kadın kendisine saldıran kişiyi tanımadığını dile getirdi. Kimliği belirlenemeyen şüpheli, polis gelmeden olay yerinden kaçtı. İkili arasında çıkan tartışmanın nasıl başladığı henüz bilinmiyor. Olaya ilişkin olarak soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.