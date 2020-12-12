Skoda 2020 Aralık ayı fiyat listesini yayınladı! 2020 yılının son ayına girmiş bulunuyoruz. Özellikle sıfır otomobil fiyatlarında ciddi indirimler gerçekleşiyor. Bu sebepten dolayı markalar 2020 aralık ayı fiyat listelerini güncelliyor. Skoda’da bu markalardan biri oluyor. Peki Skoda’nın 2020 Aralık ayı fiyat listesi nasıl? Hangi Skoda modeli kaç paradan satılıyor?
Aralık ayında Skoda sahibi olmak isteyenler, Fabia, Scala, Superb ve SUV ürün gamı Kamiq, Karoq ve Kodiaq modellerini kapsayan fırsatlardan yararlanabilecekler. Yıl sonuna kadar yüzde 9’a varan fiyat avantajlarıyla yeni bir Skoda ‘ya sahip olmak mümkün. Aralık ayı boyunca Fabia, Scala, Kamiq ve Superb sahibi olmak isteyenler özel fiyatların yanı sıra 100 bin TL kredi tutarı ve 18 ay vade için %0.99 faiz oranı kampanyasından faydalanabilecekler. Bununla birlikte Karoq ve Kodiaq SUV modellerinde kredi ödemelerinde 100 bin TL kredi tutarı ve 18 ay vade için %0.99 faiz oranı kampanyasıyla birlikte, kredi ödemelerinde 3 ay erteleme fırsatı sunuluyor.
1.0 TSI 95 PS DSG Premium: 184.400 TL
1.0 TSI 95 PS DSG Premium Colour Concept: 193.900 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite: 219.400 TL
1.0 TSI 115 PS DSG Elite: 223.300 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Premium: 230.700 TL
1.0 TSI 115 PS DSG Premium: 281.900 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium: 300.100 TL
1.6 TDI SCR 115 PS DSG Premium: 329.900 TL
1.5 TSI ACT 150 PS Comfort: 291.600 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite: 343.400 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium: 366.900 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige: 409.200 TL
1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elite: 362.200 TL
1.6 TDI SCR 120 PS DSG Premium: 385.700 TL
1.6 TDI SCR 120 PS DSG Prestige: 428.000 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG L&K Crystal: 512.700 TL
2.0 TDI SCR 190 PS 4X4 DSG L&K Crystal : 700.900 TL
2.0 TDI SCR 200 PS 4X4 DSG L&K Crystal : 719.700 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Premium: 288.200 TL
1.0 TSI 115 PS DSG Premium: 292.000 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium: 309.800 TL
1.6 TDI SCR 115 PS DSG Premium: 317.600 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium: 344.900 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige: 379.100 TL
1.6 TDI SCR 115 PS DSG Premium: 361.600 TL
1.6 TDI SCR 115 PS DSG Prestige: 396.000 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite: 419.900 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium: 446.300 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige: 499.400 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG L&K CrystaL: 609.900 TL
2.0 TDI SCR 190 PS DSG 4x4 L&K Crystal : 889.900 TL
2.0 Bi-TDI SCR 240 PS DSG 4x4 RS: 994.900 TL