Skoda 2020 Aralık ayı fiyat listesini yayınladı! 2020 yılının son ayına girmiş bulunuyoruz. Özellikle sıfır otomobil fiyatlarında ciddi indirimler gerçekleşiyor. Bu sebepten dolayı markalar 2020 aralık ayı fiyat listelerini güncelliyor. Skoda’da bu markalardan biri oluyor. Peki Skoda’nın 2020 Aralık ayı fiyat listesi nasıl? Hangi Skoda modeli kaç paradan satılıyor?

SKODA 2020 ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ

Aralık ayında Skoda sahibi olmak isteyenler, Fabia, Scala, Superb ve SUV ürün gamı Kamiq, Karoq ve Kodiaq modellerini kapsayan fırsatlardan yararlanabilecekler. Yıl sonuna kadar yüzde 9’a varan fiyat avantajlarıyla yeni bir Skoda ‘ya sahip olmak mümkün. Aralık ayı boyunca Fabia, Scala, Kamiq ve Superb sahibi olmak isteyenler özel fiyatların yanı sıra 100 bin TL kredi tutarı ve 18 ay vade için %0.99 faiz oranı kampanyasından faydalanabilecekler. Bununla birlikte Karoq ve Kodiaq SUV modellerinde kredi ödemelerinde 100 bin TL kredi tutarı ve 18 ay vade için %0.99 faiz oranı kampanyasıyla birlikte, kredi ödemelerinde 3 ay erteleme fırsatı sunuluyor.