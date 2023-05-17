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Slack çöktü mü? Slack'te erişim sorunu mu var?

17.05.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slack çöktü mü, erişim sorunu mu var gibi soruların yanıtları tüm kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Slack kullanıcıları oturum açma, mesaj gönderme ve bildirimlerin çalışmaması gibi sorunlar nedeniyle sorun yaşadıklarını aktarmaya başladılar. Peki, Slack neden çalışmıyor? İşte tüm detaylar...

Slack çöktü mü? Slack'te erişim sorunu mu var?

Slack'te son saatlerde erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Kullanıcılar mesaj gönderme, bildirim alma gibi sorunlar yaşadıklarını belirtiyorlar. Bu kapsamda Slack çöktü mü? Slack'te erişim sorunu mu var? gibi soruların yanıtları merak edildi.

SLACK ÇÖKTÜ MÜ?

Slack kullanıcıları son birkaç saattir uygulamayı kullanırken kısmen sorun yaşamaya başladılar. Kullanıcılar mesaj gönderiminde, dosya paylaşımında, oturum açmada ve bildirimlerde problemler yaşamaya devam ediyor.

Slack'te erişim sorunu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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