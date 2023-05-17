Slack'te son saatlerde erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Kullanıcılar mesaj gönderme, bildirim alma gibi sorunlar yaşadıklarını belirtiyorlar. Bu kapsamda Slack çöktü mü? Slack'te erişim sorunu mu var? gibi soruların yanıtları merak edildi.

SLACK ÇÖKTÜ MÜ?

Slack kullanıcıları son birkaç saattir uygulamayı kullanırken kısmen sorun yaşamaya başladılar. Kullanıcılar mesaj gönderiminde, dosya paylaşımında, oturum açmada ve bildirimlerde problemler yaşamaya devam ediyor.

Slack'te erişim sorunu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.



