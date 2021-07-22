Slack, resmen Salesforce'un bünyesine katıldı

Slack ile Salesforce arasındaki satış anlaşmasını ilk kez duymuyoruz. Çünkü 2020 yılının sonunda Slack'in Salesforce ile anlaştığı biliniyordu. O dönem anlaşmanın 2021'in ikinci yarısında tamamlanmasının beklendiği ifade edilmişti.

Nitekim öyle de oldu. 2021'in ikinci yarısında yer aldığımız şu günlerde yeni bir duyuru yapıldı.

SLACK ARTIK RESMEN SALESFORCE'UN

Bulut tabanlı bir yazılım şirketi olan Salesforce, Slack'in satın alma sürecini tamamladı. Böylece özellikle iş dünyasında popülerlik yakalayan Slack, 27.7 milyar dolara Salesforce'un bünyesine geçti.

SLACK NEDİR?

Slack, bulut tabanlı bir ekip iş birliği uygulaması olarak biliniyor. Uygulama, bir şirketteki çalışanların mesajlaşmasını ve aynı zamanda birbirlerine fotoğraf veya belge gibi veriler göndermesine imkan tanıyor. Çeşitli kanallar oluşturulabilen Slack'te aynı zamanda sesli ve görüntülü görüşme de yapılabiliyor. Slack'in iOS ve Android uygulamaları da mevcut.

