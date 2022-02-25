HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Slavia Prag-Fenerbahçe maçının ardından

Slavia Prag-Fenerbahçe maçının ardından

25.02.2022 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "İstediklerimizi sahada yapamadık. Rakibin agresifliğine karşılık veremedik"

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup olarak organizasyona veda eden Fenerbahçe'in teknik direktör İsmail Kartal, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Kartal, Eden Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya Slavia Prag'ın daha agresif başladığını anlatan deneyimli teknik adam, "Onlara karşılık veremedik. Karambolden bir gol yedik. Toparlanmaya çalıştık ancak 10 kişi mücadele ederken 2. golü yedik. Bu da takımı demoralize etti. Bir gol bulup ilk yarıyı 2-1 geride bitirdik. İkinci yarıda da agresifliğe karşı cevap veremedik. 55. dakikada hamle yapıp oyunu dengelemek istedim. Sonra 1 gol daha yedik. Son bölümde mücadele gücünü artırdık ve bir gol daha bulduk. Daha farklı düşüncelerimiz vardı. İstediklerimizi sahada yapamadık. Rakibin agresifliğine karşılık veremedik." ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları mağlubiyet nedeniyle üzüntü duyduklarını aktaran İsmail Kartal, "Gol yemeden gol atmamız gerekiyordu. Arkada 3'lü kalıp Ferdi ve Osayi-Samuel'in hücuma çıkışlarını kurgulamıştık. İki kanat oyuncusunun ön tarafa fazla destek vermesiyle gol atmayı hedefliyorduk. Ferdi sakatlanınca 4'lü sisteme dönmek zorunda kaldık. Orta sahada biraz eksildik." diye görüş belirtti.

Sezonun kalan bölümünde Süper Lig'e odaklanacaklarını vurgulayan Kartal, "Ligde üst sıralara çıkarak taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Bu takımın seneye Avrupa kupalarına gidebilmesi için mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ise zor bir maç oynadıklarını belirterek, "İkinci golü attıklarında 10 kişiydik. Son 10-15 dakika reaksiyon göstermeye çalıştık ama yeterli olmadı. Bir plan üzerine çalıştık. Fakat bu sahada işlemedi. Bu turnuva artık bizim için bitti. Ligde devam etmek zorundayız. Fazla söyleyecek bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küre Dağları Milli Parkı'nın uluslararası marka olma yolundaKüre Dağları Milli Parkı'nın uluslararası marka olma yolunda
Ukrayna, Rus askerleri rehin aldı! Ukrayna, Rus askerleri rehin aldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüzden fazla jet hazır bekliyorNATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüzden fazla jet hazır bekliyor
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal

En Çok Okunan Haberler

Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağlantı

Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağlantı

Ukrayna, saldırının acı bilançosunu açıkladı! Başkent Kiev'e çok yaklaştılar

Ukrayna, saldırının acı bilançosunu açıkladı! Başkent Kiev'e çok yaklaştılar

Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...

Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...

Yıldız oyuncudan Putin'e sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün...

Yıldız oyuncudan Putin'e sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün...

Biden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlar

Biden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlar

Putin'den dünyaya ekonomi mesajı

Putin'den dünyaya ekonomi mesajı

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağlantı

Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağlantı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Elmayı bu şekilde yiyorsanız dikkat! Siyanür tehlikesi

Elmayı bu şekilde yiyorsanız dikkat! Siyanür tehlikesi

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.