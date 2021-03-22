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  4. Slovakya'da hükümet krizi! Başbakan'a çağrı yaparak istifa etti

Slovakya'da hükümet krizi! Başbakan'a çağrı yaparak istifa etti

22.03.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik, görevinden istifa ettiğini duyurarak, Başbakan Igor Matovic dahil diğer kabine üyelerinin de istifasını beklediğini belirtti.

Slovakya'da hükümet krizi! Başbakan'a çağrı yaparak istifa etti

Slovakya’da bu ayın başlarında Başbakan Igor Matovic’in koalisyon ortaklarının tepkisine rağmen ve Avrupa Birliği’nin (AB) izni olmadan Rusya’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 2 milyon doz satın alması hükümet krizine neden olmuştu.

4 BAKANIN İSTİFA ETMESİ HALİNDE GÖREVİ BIRAKACAĞINI DUYURMUŞTU

Matovic dün yaptığı açıklamada, diğer koalisyon partilerinin liderlerinin istifa taleplerine yanıt olarak, Sulik de dahil olmak üzere 4 bakanın istifa etmesi halinde görevi bırakacağını ifade etmişti.

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DİĞER KABİNE ÜYELERİNİN DE İSTİFASINI BEKLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ekonomi Bakanı Richard Sulik, Başbakan Matovic’in açıklamasının ardından görevinden istifa ettiğini duyurarak, Matovic dahil diğer kabine üyelerinin de istifasını beklediğini belirtti.

Sulik, "İstifa mektubumu Devlet Başkanı Zuzana Caputova’ya sundum. Artık Matoviç’in sözünü yerine getirme şansı var" dedi. (AA)

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