Tepki çeken kürtaj tasarısı: Zorla izlettirecekler!

Son dönemde özellikle ABD’deki yasaklarla gündeme gelen kürtaj karşıtlığına katılan Slovakya, çok tepki çekecek bir planı gündeme getirdi.

Parlamentoda oylamaya sunulan tasarıya göre, kürtaj yaptırmayı düşünen kadınlar, ultrason görüntülerini görmeye zorlanacak. Bununla da kalmayan tasarı, ayrıca fetüsün kalp atışlarının dinletilmesini de zorunlu kılıyor.

Kürtaja dair reklamların yapılmasını da yasaklayan tasarı, bunu ihlal edenler için cezai yaptırım öngörüyor.

Tasarı, Avrupa çapında bir ilki teşkil ediyor.

ÖRGÜTLER TASARIYA TEPKİLİ

İnsan Hakları örgütü, Uluslararası Af Örgütü, Marie Stopes International ve Kadınların Güvenilir Kürtaj Hakkı İçin Uluslararası Kampanya’nın da aralarında olduğu 30 kadar sivil toplum kuruluşu, geçen hafta bir mektup kaleme alarak tasarıya karşı çıktı. Örgütler, ‘gerici’ niteledikleri tasarıyı reddetmesi için parlamentoya çağrıda bulundu.

Mektupta, Dünya Sağlık Örgütü’nün kürtaj rehberi dikkate alındığında önerilen değişikliklerin hiçbir tıbbi nedene dayanmadığı da vurgulandı. Örgütler, maddi bir temele dayanmayan tasarıyla Slovakya hükümetinin, ‘kürtajdan kaçınmak için engel yaratma niyetinde olduğunu’ söyledi.