HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Slovakya, halkın tamamının Covid-19 testi yaptırdığı ilk ülke olacak!

Slovakya, halkın tamamının Covid-19 testi yaptırdığı ilk ülke olacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2020 10:05 | Son Güncelleme

Slovakya, koronavirüs salgınında ikinci dalganın önüne geçmek için dev bir proje başlatarak ülkede yaşayan, 10 yaş üstü herkesin Covid-19 testi yaptırmasını hedefliyor.

Slovakya, halkın tamamının Covid-19 testi yaptırdığı ilk ülke olacak!

5,5 milyon nüfuslu Slovakya, dün başlayan toplu test uygulamasıyla, dünyada tüm yetişkin vatandaşlarına test yapan ilk ülke olacak.

Bu kapsamda ülke genelinde 5 binden fazla test merkezi kuruldu. Ordu mensuplarının yanı sıra Avusturya ve Macaristan'dan da sağlık çalışanlarının görev aldığı merkezlerin bazılarında, ilk günde uzun kuyruklar oluştu. Slovak yetkililer, PCR yerine daha az güvenilir olan ve 15 dakikada sonuç veren antijen testi kullanma kararı aldı. Başbakan Igor Matovic, 13 milyon antijen testinin kullanıma hazır olduğunu duyurdu. Slovak lider ayrıca, hayatların kurtarılması ve ülkenin tamamen karantina altına alınmaması için halka test yaptırması çağrısında bulundu.

Toplu test kampanyasına katılım gönüllü ancak test yaptırmayanlar 10 gün boyunca kendilerini izole etmek zorunda kalacak.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre, Slovakya'da salgının başından bu yana 219 kişi Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti, 57 bin 664 kişiye tanı konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti
Ortalığı kan gölüne çevirdi! O anlar saniye saniye kayıt altına alındı Ortalığı kan gölüne çevirdi! O anlar saniye saniye kayıt altına alındı
Dört çocuk annesi köpek sürüsü tarafından parçalandı Dört çocuk annesi köpek sürüsü tarafından parçalandı
En Çok Okunan Haberler
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş
Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Hacker 5. tahmininde buldu! İşte Trump'ın Twitter şifresi
Hacker 5. tahmininde buldu! İşte Trump'ın Twitter şifresi
9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi
9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Diğer Haberler
Azerbaycan bir savaş uçağını daha düşürdü!
Azerbaycan bir savaş uçağını daha düşürdü!
Duayen gazeteci Robert Fisk hayatını kaybetti!
Duayen gazeteci hayatını kaybetti!
Ortalığı kan gölüne çevirdi! O anlar saniye saniye kayıt altına alındı
Ortalığı kan gölüne çevirdi! O anlar saniye saniye kayıt altına alındı
Korona salgını DSÖ'ye sıçradı! Direktör Ghebreyesus pozitif!
Korona salgını DSÖ'ye sıçradı!
Azerbaycan askeri konvoyu vurdu! 'Harutyunyan öldü' iddiası
Azerbaycan askeri konvoyu vurdu! 'Harutyunyan öldü' iddiası
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye'ye taziye mesajı
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye'ye taziye mesajı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.