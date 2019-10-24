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"Slovenya Balkanlar'da en iyi ilerleyen ülke"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Sabrina Ramet: "Demokrasi, ekonomi, yolsuzluk ve basın özgürlüğü gibi değişkenler dikkate alındığında, Slovenya Balkanlar'da en iyi ilerleyen ülke olarak öne çıkıyor" - Stokholm Üniversitesi Asya, Orta Doğu ve Türk Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Isa Blumi: "Orta Doğu ve mülteciler gibi konular önümüzdeki süreçte halihazırdaki karmaşık durumları daha da karmaşıklaştıracak ve hükümetlerin politikalarını belirleyecek"

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Sabrina Ramet, Balkanlar'da çoğu ülkenin medya özgürlüğü, insan hakları ve seçimler konusunda kötü performans sergilediğini belirterek, "Demokrasi, ekonomi, yolsuzluk ve basın özgürlüğü gibi değişkenler dikkate alındığında, Slovenya Balkanlar'da en iyi ilerleyen ülke olarak öne çıkıyor." dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfında (SETA) "Dönüm Noktasındaki Balkanlar" paneli düzenlendi.

SETA Dış Politika Araştırmacısı Mehmet Uğur Ekinci'nin moderatörlük yaptığı panele, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Sabrina Ramet, Stokholm Üniversitesi Asya, Orta Doğu ve Türk Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Isa Blumi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Muhidin Mulalic konuşmacı olarak katıldı.

Sabrina Ramet, burada yaptığı konuşmada, Balkanlar'ın sosyo-politiği konusunda değerlendirmelerde bulunarak, Balkan ülkelerinin uluslararası indekslerde demokrasi konusunda çok geride olduğunun altını çizdi.

Balkanlar'ın çoğu ülkesinde yolsuzluğun da en önemli problemlerden biri olduğunu aktaran Ramet, "Benim yolsuzluk tanımım kaynakların yanlış kullanılması. Bu aynı zamanda kötü bir rekabete de sebebiyet veriyor." dedi.

Ramet, Balkan ülkelerinin Avrupa’nın en yoksul ükeleri arasında olduğuna işaret ederek, Kosova, Makedonya ve Bosna Hersek’te işsizliğin yüzde 20’lerin üstünde olduğunu söyledi.

Balkanlar'da çoğu ülkenin medya özgürlüğü, insan hakları ve özgür seçimler konusunda kötü performans sergilediğini belirten Ramet, "Demokrasi, ekonomi, yolsuzluk ve basın özgürlüğü gibi değişkenler dikkate alındığında, Slovenya Balkanlar'da en iyi ilerleyen ülke olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

- Orta Doğu yaşananların etkisi

Stokholm Üniversitesi Asya, Orta Doğu ve Türk Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Isa Blumi, bölgenin özgür seçimler gibi kriterlerde geride kaldığını söyleyerek, Kosova başta olmak üzere birçok Balkan ülkesinde kadınların pek çok alanda yeterince temsil edilmediğini söyledi.

Orta Doğu'daki gelişmelerin de bölgeyi etkilediğini belirten Blumi, "Orta Doğu ve mülteciler gibi konular önümüzdeki süreçte halihazırdaki karmaşık durumları daha da karmaşıklaştıracak ve hükümetlerin politikalarını belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Blumi, Türkiye'nin de Balkanlar'da oldukça etkin olduğunu söyledi.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Muhidin Mulalic da Balkanlar denildiğinde güvenlik, geçiş süreci, Balkanlaşma, etnik çatışmalar, yıkım gibi ifadelerin sürekli kullanıldığını söyledi.

Balkanlar'ın dünyada negatif bir algısının olduğunu söyleyen Mulalic aslında bölgenin kadim bir geçmişi barındırdığını ve tarihte etkin olan birçok yetenekli insanın bölgeden çıktığını belirtti.

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Balkanlar SETA

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