Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Sabrina Ramet, Balkanlar'da çoğu ülkenin medya özgürlüğü, insan hakları ve seçimler konusunda kötü performans sergilediğini belirterek, "Demokrasi, ekonomi, yolsuzluk ve basın özgürlüğü gibi değişkenler dikkate alındığında, Slovenya Balkanlar'da en iyi ilerleyen ülke olarak öne çıkıyor." dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfında (SETA) "Dönüm Noktasındaki Balkanlar" paneli düzenlendi.

SETA Dış Politika Araştırmacısı Mehmet Uğur Ekinci'nin moderatörlük yaptığı panele, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Sabrina Ramet, Stokholm Üniversitesi Asya, Orta Doğu ve Türk Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Isa Blumi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Muhidin Mulalic konuşmacı olarak katıldı.

Sabrina Ramet, burada yaptığı konuşmada, Balkanlar'ın sosyo-politiği konusunda değerlendirmelerde bulunarak, Balkan ülkelerinin uluslararası indekslerde demokrasi konusunda çok geride olduğunun altını çizdi.