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Benzetene aşkolsun! Bu First Lady'nin heykeliymiş

05.07.2019 14:08 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Slovenya'da gerçek boyutlarda bir heykeli dikildi.

Benzetene aşkolsun! Bu First Lady'nin heykeliymiş

Melania Trump'ın doğduğu kasaba olan Sevnica yakınlarında dikilen ahşap heykel, ABD'li sanatçı Brad Downey'ın eseri.

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan Downey, eseriyle Melania Trump'ın kökeni ve yerli halkın buna tepkilerini araştırmayı hedeflediğini söyledi.

Yerli zanaatkarlar ve heykeltraşları da ahşap heykel için Downey'e yardımcı oldu.

Heykel "doğduğu yer Sevnica'yı selamlayan First Lady'i betimliyor".

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Total Slovenia News haber sitesine göre heykel bugün Ta Eho (Eko) başlıklı bir serginin parçası olarak ziyarete açılacak.

Sergiyi düzenleyen Vžigalica Sanat Galerisi, Downey'nin Slovenya'yı ilk ziyaret ettiğinde ABD'nin First Lady'sinin kökeninin gündeme getirdiği soruları Eko ve Narsist mitolojisi kapsamında değerlendirdiğini açıkladı.

Posavje bölgesinde 5 bin nüfusu bulunan Sevnica'da Melania Trump'ın ünü sayesinde şarap, çikolata, çay, pasta gibi yerel ürünlere talep arttı.

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Anahtar Kelimeler:
Melania Trump ahşap heykel slovenya

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