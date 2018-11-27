HABER

Slovenya'ya kadın genelkurmay başkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 19:04 | Son Güncelleme

Hükümet, 55 yaşındaki Alenka Ermenc'i genelkurmay başkanı olarak atadı

Slovenya hükümeti tarafından alınan kararla Alenka Ermenc, ülkedeki ilk kadın genelkurmay başkanı oldu.

Hükümetten yapılan açıklamada, hükümet oturumunda, Savunma Bakanı Karl Erjavec'in talebi üzerine Ermenc'in, ülkenin yeni genelkurmay başkanı olarak görevlendirilmesine karar verildiği bildirildi.

Ermenc'in, 22 Şubat'tan bu yana genelkurmay başkanlığını yürüten Alan Geder'dan yarın düzenlenecek törenle görevi devralacağı belirtildi.

Eğitimini Ljubljana ve Londra'da tamamlayan 55 yaşındaki Ermenc, NATO'nun barış misyonlarında da görev yapmıştı.

Bu listeye bakmadan tatil planı yapmayınBu listeye bakmadan tatil planı yapmayın
//ek fotoğraf 2 // 'Çingene kızı' mozaiğinin kayıp parçaları Türkiye'ye getirildi//ek fotoğraf 2 // 'Çingene kızı' mozaiğinin kayıp parçaları Türkiye'ye getirildi
Batman'da çatışma çıktı!Batman'da çatışma çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alenka Ermenc kadın genelkurmay başkanı slovenya

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Gri listede aranan terörist Ali Akbaş öldürüldü

Bakanlık duyurdu: Ali Akbaş öldürüldü!

'Çingene kızı' Türkiye'ye getirildi

'Çingene kızı' Türkiye'ye getirildi

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

Sosyal medya bunu konuşuyor! Dikkat çeken hata

Hatay'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

Hatay'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

Kadıköy'de inşaatta kurtarma operasyonu

Kadıköy'de inşaatta kurtarma operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.