Slow morning akımı ile her güne daha iyi başlamak mümkün!

Sen hâlâ uyanır uyanmaz telefona mı bakıyorsun?



Tabii ki alarmla uyanıyorsun ve kapatmak için telefonu eline alıyorsun, buna diyecek bir şey yok. Ama alarmı kapattıktan sonra hemen Instagram'a dalmak yerine birkaç dakika kendine vakit ayırabilirsin.

Uyanınca hemen kahve içmiyoruz.

Evet sabah kahve içmeden kendine gelemiyor olabilirsin. Ama sabahları daha sakin geçirmenin yolu bir bardak su ile güne başlamak. Bütün gece susuz kalan vücuduna bir bardak su hediye gibi gelecek!

Alarmını biraz erkene kurmayı dene.

Tam uyanacağın saate alarm kurmak demek sabahın tamamen koşturmayla geçmesi demek. Ama bunun yerine 10 ya da 15 dakika önceye alarm kurarak sakin bir şekilde hazırlanabilirsin.

Sabah için kendine bir rutin oluşturabilirsin.

Sabah için kendine bir rutin oluşturmaya ne dersin? Sevdiğin bir şarkıyı açıp 5 dakika dans etmek ya da şiir okumak gibi sadece sana özel bir rutin oluşturman çok hoş olabilir.

Güne temiz havayla başlamak gerek.



Güne karanlık ve havasız bir odada başlamak yerine aydınlık ve havadar bir odada başlamak daha iyi olmaz mı? Bu yüzden yapman gereken çok basit. Sabah uyandığında önce kalkıp pencereleri aç ve temiz havayı güzelce içine çek!

En güzel öğünlerden olan kahvaltı aceleye gelmez!

Hızlı geçen günlerde "Çabucak bir şeyler atıştırıp çıkayım" diye asla düşünme. Kahvaltı öğünü önemli bir öğün ve öyle geçiştirmeye gelmez. Slow morning kahvaltısı, her lokmanın tadını hissedeceğin bir kahvaltı deneyimi demek aslında!

Sabah meditasyonu, bu rutinin olmazsa olmazı.

Sabah meditasyonu gün boyu daha iyi hissetmeni sağlıyor. O yüzden 5 dakikalık bir meditasyonla güne başlayabilirsin. Bu tarz bir meditasyon zihnini boşaltmana ve stresle daha kolay kolay baş etmene yardımcı olacaktır.

Sabahları bir not defterine bir şeyler karalayabilirsin.



Sabah kalktığında sakin kafayla not defterine bir şeyler yazmak sana iyi gelebilir. Nasıl hissettiğini yazmak, düşüncelerini toplamana yardımcı olabilir.

Sıcak bir duş, sabahına rahatlama getirecek!

Uyandıktan sonra sıcak bir duş alarak o günü daha rahat geçirebilirsin. Tabii bu duş öyle apar topar olmayacak. Sakince bedenini arındırdığın bir duşla vücudunu yavaşça uyandırabilirsin.

Sabah egzersiz şart!



Sabahlarının slow morning rutinine uygun olması için sabah egzersizlerini atlamamalısın. Yapman gereken öyle uzun uzun sporlar değil. Belki 5 dakikalık bir esneme ya da hızlı bir yoga ile güne başlamak sana çok iyi gelecek!

Her sabaha bir mutluluk sığdır!

Sabahları mutlu olmak için birçok sebep var. Mesela bitkilerine bakıp mutlu olabilir ya da yeni bir şarkı keşfedebilirsin. Yani her sabah seni gülümsetecek bir şey bulabilirsin.