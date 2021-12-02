SMA Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SMA Bilim Kurulu saat 15.30'da Bakan Koca başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, SMA hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmaları görüşülecek.

Koca, toplantının ardından saat 17.30'da açıklama yapacak.

ZORUNLU TARAMA KAPSAMINA ALINMIŞTI

Bakan Koca geçtiğimiz hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, "SMA ile mücadele etmek yani önlemek gerekiyor. Resesif geçen bir hastalık olduğu için evlilik öncesi zorunlu tarama kapsamına alıyoruz. Bununla ilgili bildiğiniz gibi 3 hatta 4 haftadan bu yana ihale süreci devam ediyor. Bu süreç tamamlandı" demişti.

