HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SMA Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

SMA Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

02.12.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SMA Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelerek Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmalarını ele alacak. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklama yapacak.

SMA Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SMA Bilim Kurulu saat 15.30'da Bakan Koca başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, SMA hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmaları görüşülecek.

Koca, toplantının ardından saat 17.30'da açıklama yapacak.

Bakan Koca Bakan Koca "Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum" diyerek duyurdu

ZORUNLU TARAMA KAPSAMINA ALINMIŞTI

Bakan Koca geçtiğimiz hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, "SMA ile mücadele etmek yani önlemek gerekiyor. Resesif geçen bir hastalık olduğu için evlilik öncesi zorunlu tarama kapsamına alıyoruz. Bununla ilgili bildiğiniz gibi 3 hatta 4 haftadan bu yana ihale süreci devam ediyor. Bu süreç tamamlandı" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttıProf. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttı
PARTNER Sınırları yine zorladı! Sınırları yine zorladı!
"Koronavirüsten farkı yok" deyip uyardı: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttı"Koronavirüsten farkı yok" deyip uyardı: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttı
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü

Bakan değişikliği sonrası siyasilerden ilk tepki

Bakan değişikliği sonrası siyasilerden ilk tepki

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

90+4'te forvet kaleye geçti!

90+4'te forvet kaleye geçti!

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.