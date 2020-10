SMA hastası minik Irmak hayata tutunmak için yardım bekliyor

“Benim kızım yürümesi emeklemesi gerekirken, benim çocuğum şu an cihazlara bağlı”

Kızının hastalığıyla ilgili konuşan anne Dilan Eser ise, “Irmak birinci dozu için bayağı bir geç kaldı. Geç kalındığı için bizim çocuğumuz yoğun bakıma düştü. Bu 3 ayda toplam hastaneden çıkartıp evimize getiremiyoruz. Keşke en başında çocuğumu hastane kapılarında teker teker gezdirirken keşke hastanelerde doktor bizi alsaydı. Bize SMA hastalığından bahsetseydi. Hiç duymadığımız bir hastalık bizde bilirdik ki böyle bir hastalık var. En azından daha büyük hastanelere götürürdük. Benim çocuğum gece gündüz ağlıyor durmuyor. Öyle ağlıyor ki her gün elimde can verecek korkusuyla yaşıyorum her gün. Yine de gittiğim bütün hastanelerden geri çevrildim ben. Benim kızım şu an yoğun bakımda ayın 21’inde 10. Ayını doldurulacak. Bu ilaç iki yaşına kadar alınması gerekiyor. Benim kızımın vakti daralıyor. Geriye bir yılı kalıyor. Kızımı oraya gidince o halde görüyoruz, dayanamıyorum. Bizim bile iğne vurulunca nasıl canımız yanıyor. Benim kızım 3 aydır o hastanelerde. Benim kızım yürümesi emeklemesi gerekirken, benim çocuğum şu an cihazlara bağlı. Irmak 10 ayına kadar geç kaldı ve ilacını almadığı için benim çocuğumun az bir şey kolları oynuyordu, şu an kolları bile oynamıyor” diye konuştu.