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Snapchat Donald Trump'ın hesabını tanıtmayı durdurdu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2020 12:15 | Son Güncelleme

Snapchat, Donald Trump'ın resmi Snapchat hesabı için yeni bir karar aldı. Snapchat, bundan böyle Donald Trump'ın paylaşımlarını tanıtmayacak. Snapchat'in bu kararının arkasında ise Trump'ın ırkçılığı körükleyen paylaşımları var.

Snapchat Donald Trump'ın hesabını tanıtmayı durdurdu!

ABD Başkanı Donald Trump ile sosyal medya platformları arasındaki kavga, George Floyd protestoları ve ırkçılık tartışmaları ile birlikte daha da büyüyor. Twitter'ın Donald Trump'ın bazı tweet'lerini 'şiddet içerikli' olarak etiketlemesi krizi daha da derinleştirdi. Twitter Donald Trump'a karşı deyim yerindeyse 'cephe' almışken, Facebook ise Twitter'ın aksine Donald Trump'ın ırkçılık içerdiği söylenen paylaşımlarına hiçbir şekilde müdahale etmedi. Bu durum Facebook'ta istifalara dahi yol açtı. Herkesin merak ettiği diğer bir platform ise Donald Trump'ın resmi hesabının bulunduğu Snapchat'ti. Snapchat ise yaptığı sert bir çıkış ile tüm merakları giderdi.

DONALD TRUMP ARTIK SNAPCHAT'TE TANITILMAYACAK

Snapchat, Donald Trump'ın yaklaşımından dolayı son kararını verdi. Snapchat yönetimi yaptığı açıklama ile bundan böyle Donald Trump'ın paylaşımlarının Snapchat'te tanıtılmayacağını duyurdu. CNN'e açıklamalarda bulunan Snapchat sözcüsü, Donald Trump'ın Snapchat hesabından yapılan paylaşımların keşfet bölümünde yer almayacağını açık bir şekilde ifade etti. Yani Snapchat keşfet bölümünde Donald Trump'ın paylaşımlarına rastlamak mümkün olmayacak. Bir nevi Snapchat Donald Trump'a sansür uygulayacak ancak hesabını silmeyecek. Snapchat'in bu kararı için bir açıklama da şirketin CEO'su Evan Spiegel'den geldi.

Snapchat

SNAPCHAT TOPLULUK KURALLARINA AYKIRI

Evan Spiegel, platformda ırkçı şiddeti körükleyecek hiçbir hesabın tanıtılmayacağını söyleyerek, bu durumun Snapchat topluluk kurallarında açık bir şekilde belirtildiğini, bu tür hesapların hiçbir zaman reklam edilmeyeceğini söyledi. Spiegel'e göre bu hesaplar Snapchat'te olabilir ancak reklam edilemez. ABD Başkanı Donald Trump ise Snapchat'in bu kararına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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