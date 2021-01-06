Snapchat hesap silme işlemi nasıl yapılır? Hesap nasıl kapatılır?

l Sisteme giriş yaptıktan sonra aşağıdaki gibi bir sayfa açılacaktır. Şifrenizi son kez "Şifre" yazan yere girip "DEVAM" tuşuna tıklayın.

Öncelikle eğer Snapchat hesabınızla ilgili bir probleminiz varsa aşağıdaki bağlantıdan Snapchat destek sayfasına ulaşabilirsiniz. Ancak bu sayfa şu an için Türkçe dilinde hizmet vermiyor. İngilizce ile problem yaşıyorsanız, sakın üzülmeyin! Aşağıda bağlantıdan Google Translate sayfasına ulaşarak sayfadaki İngilizce ifadeleri Türkçeye çevirebilirsiniz. Snapchat destek sayfasının size sunduğu hizmetler ise özetle şu şekilde:

Snapchat hesabınızı silmek ya da bu işin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız, bu yazımız tam size göre. Sizler için Snapchat hesap silme ve Snapchat hesap kapatma işlemlerinin nasıl yapılacağını tek tek anlattık...

l Şifrenizi doğru bir şekilde girdikten sonra aşağıdaki sayfayı göreceksiniz. Bu son işlemden sonra hesabınız kapanacaktır.

Snapchat hesap nasıl silinir diye merak ediyorsanız, öncelikle unutmayın ki tüm bu işlemlerden sonra Snapchat hesabınız 30 gün için siliniyor. Eğer 30 gün içinde Snapchat hesabınıza tekrar giriş yaparsanız, hesabınız tekrar aktif oluyor. Bu nedenle hesabınızı kapatmaktan vazgeçerseniz 30 gün içinde tekrar Snapchat'e giriş yapabilirsiniz.

Snapchat hesabı silme sayfasına erişmek için TIKLAYINIZ!

Telefondan Snapchat Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Snapchat hesap kapatma telefondan da yapılabiliyor. Bunun için aşağıdaki adımları izleyerek Snapchat hesap kapatma iPhone ve Android telefonları için yapılabilir.

Telefonunuzda Snapchat uygulamasını açın.

Hesap bilgilerinizi girerek oturum açın.

Açılan ekranda soldaki en üst simgeye tıklayın.

Gelen ekranda sağ üst köşedeki çark sembolüne tıklayın.

Açılan sayfada "DESTEK" menüsünü bulun ve hemen altındaki "Yardıma İhtiyacım Var" düğmesine tıklayın.

Gelen sayfada sırasıyla "My Account and Security", "Account Information" ve "Delete My Account" menülerine tıklayın (Bu sayfada Türkçe dil desteği bulunmuyor.

Snapchat şifrenizi girdikten sonra hesabınız kapanacaktır.

Snapchat hesap silme 2020 yılı için farklı yöntemlerle yapılabiliyor. Hesap silme iPhone ve Android telefonlar için bir önceki başlıktaki adımları izleyerek yapabilirsiniz. Ancak Snapchat hesabını kalıcı olarak silme işlemi için 30 gün beklemeli ve bu süre içerisinde kesinlikle hesabınıza giriş yapmamalısınız.

Snapchat Hesap Kilidi Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Eğer Snapchat firmasının belirlediği kurallara uymazsanız Snapchat hesabınız kilitlenebilir. Bu durumda Snapchat hesap kilit kaldırma işlemi için 24 saat bekledikten sonra hesabınıza tekrar giriş yapmayı denemelisiniz. Snapchat hesabı aşağıdaki nedenlerden dolaylı kilitlenebiliyor: