HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Snapchat hesap silme işlemi nasıl yapılır? Hesap nasıl kapatılır?

Snapchat hesap silme işlemi nasıl yapılır? Hesap nasıl kapatılır?

06.01.2021 10:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Snapchat hesap silme işlemi nasıl yapılır? Hesap nasıl kapatılır?

Snapchat, kullanıcılarının fotoğraf veya video çekebildikleri ve tüm bunları etiket ekleyerek paylaşabildikleri bir sosyal medya platformudur. Her geçen gün kullanıcı sayısı artan Snapchat, özellikle Z kuşağı olarak nitelendirilen gençler arasında oldukça popüler. Kullanıcı sayısı çok olunca Snapchat hesap silme işlemini yapmak isteyen kullanıcılar da haliyle olabiliyor.

Snapchat hesabınızı silmek ya da bu işin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız, bu yazımız tam size göre. Sizler için Snapchat hesap silme ve Snapchat hesap kapatma işlemlerinin nasıl yapılacağını tek tek anlattık...

Snapchat Hesabınızı Nasıl Kapatabilirsiniz?

Öncelikle eğer Snapchat hesabınızla ilgili bir probleminiz varsa aşağıdaki bağlantıdan Snapchat destek sayfasına ulaşabilirsiniz. Ancak bu sayfa şu an için Türkçe dilinde hizmet vermiyor. İngilizce ile problem yaşıyorsanız, sakın üzülmeyin! Aşağıda bağlantıdan Google Translate sayfasına ulaşarak sayfadaki İngilizce ifadeleri Türkçeye çevirebilirsiniz. Snapchat destek sayfasının size sunduğu hizmetler ise özetle şu şekilde:

  • Hesabınıza ilgili sorunları bildirme
  • Snapchat ve güvelik ile ilgili sorunları çözme
  • Uygunsuz hesapları şikayet etme

İngilizce Snapchat destek sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Google Translate sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Ancak hesabınızı kapatmakta kararlıysanız aşağıdaki adımları izleyerek Snapchat hesabınızı kolaylıkla devre dışı bırakabilirsiniz:

  • İlk önce aşağıda bağlantıya tıklayarak Snapchat hesap silme sayfasına ulaşın.
  • Açılan sayfanın sol alt köşesinde yer alan "LANGUAGE" menüsünden dilerseniz sayfanın dilini Türkçe yapabilirsiniz.
  • Sayfanın dilini Türkçe yaptıktan sonra "Kullanıcı adı veya E-posta" yazılı menünün karşısına kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.
  • "Şifre" yazılı menünün karşısına da Snapchat hesap şifrenizi girin.
  • Eğer şifrenizi unuttuysanız aynı sayfadaki "Şifremi Unuttum" menüsüne tıklayarak şifrenizi öğrenebilirsiniz.

Görsel 2

l Sisteme giriş yaptıktan sonra aşağıdaki gibi bir sayfa açılacaktır. Şifrenizi son kez "Şifre" yazan yere girip "DEVAM" tuşuna tıklayın.

Görsel 3

l Şifrenizi doğru bir şekilde girdikten sonra aşağıdaki sayfayı göreceksiniz. Bu son işlemden sonra hesabınız kapanacaktır.

Görsel 4

Snapchat hesap nasıl silinir diye merak ediyorsanız, öncelikle unutmayın ki tüm bu işlemlerden sonra Snapchat hesabınız 30 gün için siliniyor. Eğer 30 gün içinde Snapchat hesabınıza tekrar giriş yaparsanız, hesabınız tekrar aktif oluyor. Bu nedenle hesabınızı kapatmaktan vazgeçerseniz 30 gün içinde tekrar Snapchat'e giriş yapabilirsiniz.

Snapchat hesabı silme sayfasına erişmek için TIKLAYINIZ!

Telefondan Snapchat Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Snapchat hesap kapatma telefondan da yapılabiliyor. Bunun için aşağıdaki adımları izleyerek Snapchat hesap kapatma iPhone ve Android telefonları için yapılabilir.

  • Telefonunuzda Snapchat uygulamasını açın.
  • Hesap bilgilerinizi girerek oturum açın.
  • Açılan ekranda soldaki en üst simgeye tıklayın.
  • Gelen ekranda sağ üst köşedeki çark sembolüne tıklayın.
  • Açılan sayfada "DESTEK" menüsünü bulun ve hemen altındaki "Yardıma İhtiyacım Var" düğmesine tıklayın.
  • Gelen sayfada sırasıyla "My Account and Security", "Account Information" ve "Delete My Account" menülerine tıklayın (Bu sayfada Türkçe dil desteği bulunmuyor.
  • Snapchat şifrenizi girdikten sonra hesabınız kapanacaktır.

Snapchat hesap silme 2020 yılı için farklı yöntemlerle yapılabiliyor. Hesap silme iPhone ve Android telefonlar için bir önceki başlıktaki adımları izleyerek yapabilirsiniz. Ancak Snapchat hesabını kalıcı olarak silme işlemi için 30 gün beklemeli ve bu süre içerisinde kesinlikle hesabınıza giriş yapmamalısınız.

Snapchat Hesap Kilidi Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Eğer Snapchat firmasının belirlediği kurallara uymazsanız Snapchat hesabınız kilitlenebilir. Bu durumda Snapchat hesap kilit kaldırma işlemi için 24 saat bekledikten sonra hesabınıza tekrar giriş yapmayı denemelisiniz. Snapchat hesabı aşağıdaki nedenlerden dolaylı kilitlenebiliyor:

  • Üçüncü kişilerin Snapchat hesabınızı kullanması
  • Mesajlaşma esnasında spam veya taciz içerikli mesajlar gönderilmesi
  • Telefon veya E-posta adresini doğrulamadan çok sayıda kişiyi arkadaş olarak eklenmesi
  • Hesabın başkaları tarafından ele geçirilmesi

Snapchat hesabınızın kilitlenmemesi için yukarıdaki durumlara dikkat etmeniz yararlı olabilir.

Kapatılan Snapchat Hesabı Nasıl Açılır?

Eğer Snapchat hesabınızı kapatmanızın üzerinden 30 gün geçmemişse kapattığınız hesabı tekrar açabilirsiniz. Bunun için aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıklayarak hesap bilgilerinizle giriş yapmanız yeterli.

Kapattığınız Snapchat hesabınızı tekrar geri açmak için TIKLAYINIZ!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı! Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı!
Ethereum'dan sert yükseliş!Ethereum'dan sert yükseliş!
SunExpress iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri, rezervasyon ve iptal numarasıSunExpress iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri, rezervasyon ve iptal numarası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Bakan Koca'dan kritik aşı toplantısı! Detayları paylaştı

Bakan Koca'dan kritik aşı toplantısı! Detayları paylaştı

Büyük skandal! DSÖ heyetinin ülkeye girmesine izin verilmedi

Büyük skandal! DSÖ heyetinin ülkeye girmesine izin verilmedi

2021 araç muayene ücretleri belli oldu

2021 araç muayene ücretleri belli oldu

Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Logitech G203 mouse incelemesi

Logitech G203 mouse incelemesi

Ethereum'dan sert yükseliş!

Ethereum'dan sert yükseliş!

Xiaomi nasıl okunur? Türkçe nasıl söylenir?

Xiaomi nasıl okunur? Türkçe nasıl söylenir?

Xiaomi Mi 11 ile çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

Xiaomi Mi 11 ile çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

Donald Trump imzaladı! Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasına yasaklama talebi

Donald Trump imzaladı! Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasına yasaklama talebi

Instagram mavi tik alma işlemi nasıl yapılır? Mavi tik için ne yapmak gerekir?

Instagram mavi tik alma işlemi nasıl yapılır? Mavi tik için ne yapmak gerekir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.