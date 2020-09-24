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Snapdragon 750G kendini gösterdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

Qualcomm yeni orta-üst segment işlemcisi olan Snapdragon 750G ile karşımıza çıktı. 5G destekli bu yonga setinin özellikleri haberimizde.

Snapdragon 750G kendini gösterdi

Qualcomm, Snapdragon 750G 5G Mobil Platformunu duyurdu. Yeni yonga seti Snapdragon 730G’ye kıyasla yüzde 20’ye kadar performans sağlayan Kryo 570 çekirdeklerine sahip. Grafik tarafında Adreno 619 GPU ise Snapdragon 730G’ye kıyasla yüzde 10’a kadar daha iyi grafik işleme vadediyor. Bu grafik birimi sorunsuz, düşük gecikmeli oyun deneyimi için Qualcomm Snapdragon Elite Gaming özellikleri sunuyor.

730G'YE GÖRE YÜZDE 20 DAHA İYİ

Qualcomm’un yeni yonga seti mmWave hem de 6 GHz, SA ve NSA modlarını, TDD, FDD ve Dinamik Spektrum Paylaşımını (DSS) ve küresel dolaşım ve küresel çoklu SIM’i destekleyen Qualcomm Snapdragon X52 5G Modeme sahip. Saniyede 4.0 Trilyon İşlem (TOPS) ile 5.nesil Qualcomm AI Motoru, Snapdragon 730G’ye kıyasla yüzde 20’ye kadar iyileştirme sağlıyor.

Diğer özellikler arasında, bağlamsal kullanım durumları için birden fazla veri akışını birleştiren her zaman açık Qualcomm Algılama Merkezi bulunuyor. Düşük güçlü Qualcomm AI Motoru, gelişmiş sesli sohbet oyun deneyimleri, kesintisiz ses sağlamak için AI tabanlı yankı iptali ve arka plan gürültü engelleme sağlıyor.

Qualcomm bu yonga setinde iletişim ve her zaman açık sesli asistanlara da destek veriyor. Ayrıca yeni yonga setimiz entegre yapay zeka tabanlı ses ve sesli iletişim paketine de sahip. İlk olarak Xiaomi’nin telefonlarında kullanılması beklenen bu yonga setinin 2021’in ilk çeyreğinde bizlerle olması bekleniyor.

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