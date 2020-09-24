Snapdragon 750G kendini gösterdi

Qualcomm, Snapdragon 750G 5G Mobil Platformunu duyurdu. Yeni yonga seti Snapdragon 730G’ye kıyasla yüzde 20’ye kadar performans sağlayan Kryo 570 çekirdeklerine sahip. Grafik tarafında Adreno 619 GPU ise Snapdragon 730G’ye kıyasla yüzde 10’a kadar daha iyi grafik işleme vadediyor. Bu grafik birimi sorunsuz, düşük gecikmeli oyun deneyimi için Qualcomm Snapdragon Elite Gaming özellikleri sunuyor.

730G'YE GÖRE YÜZDE 20 DAHA İYİ

Qualcomm’un yeni yonga seti mmWave hem de 6 GHz, SA ve NSA modlarını, TDD, FDD ve Dinamik Spektrum Paylaşımını (DSS) ve küresel dolaşım ve küresel çoklu SIM’i destekleyen Qualcomm Snapdragon X52 5G Modeme sahip. Saniyede 4.0 Trilyon İşlem (TOPS) ile 5.nesil Qualcomm AI Motoru, Snapdragon 730G’ye kıyasla yüzde 20’ye kadar iyileştirme sağlıyor.

Diğer özellikler arasında, bağlamsal kullanım durumları için birden fazla veri akışını birleştiren her zaman açık Qualcomm Algılama Merkezi bulunuyor. Düşük güçlü Qualcomm AI Motoru, gelişmiş sesli sohbet oyun deneyimleri, kesintisiz ses sağlamak için AI tabanlı yankı iptali ve arka plan gürültü engelleme sağlıyor.