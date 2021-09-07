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Snapdragon 898 için geri sayım başladı

07.09.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Snapdragon 898 kullanacak ilk telefon belli oldu. Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Qualcomm yeni nesil yonga seti için kolları sıvamış durumda. Peki Qualcomm’un en güçlü yonga seti ilk olarak hangi telefonda kullanılacak?

Snapdragon 898 için geri sayım başladı

Hatırlanacağı üzere Qualcomm son olarak Snapdragon 888+ yonga setiyle karşımıza çıkmıştı. Hali hazırda da en güçlü Qualcomm yongası bu diyebiliriz. Fakat önümüzdeki günlerde Snapdragon 898 yongası teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulmuş olacak.

Sızdırılan son raporlara göre Qualcomm’un yeni yongasını kullanacak olan ilk telefon Vivo V2102A olacak. Elbette bu telefonun şimdilik hangi model olacağını kestirmek güç. Snapdragon 898 kullanan Vivo V2102A tek çekirdek testinden 720, çok çekirdek testinden ise 1919 puan almış. Dolayısıyla bu puanın üst segment bir cihaz için normal olduğunu söyleyebiliriz.

Muhtemelen Qualcomm yeni nesil yongasını önümüzdeki günlerde tanıtacaktır. Tabi ki şunu da dip not olarak belirtmemiz  gerekiyor. Qualcomm’un Snapdragon 898 ismi yerine Snapdragon 895 ismini tercih etmesi de muhtemel.

Bu arada Qualcomm’un 4nm mi yoksa 5nm’lik mi üretim teknolojisini kullanacağı netleşmiş değil. Bunu önümüzdeki günlerde öğrenmiş olacağız. Bakalım Qualcomm’un yeni yongası beklentileri karşılayabilecek mi?

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