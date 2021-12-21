Soba faciasından açtığı telefonla kurtuldu! Babaanne ve dedesinin öldüğü evden o sağ çıktı

Aydın'da dede ve babaannesinin zehirlenerek öldüğü soba faciasında 11 yaşındaki Zeynep Bayraktar inanılmaz bir şekilde kurtuldu. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Bolu Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Yılmaz Bayraktar (74) ve eşi Zeynep Bayraktar (69) boruları temizledikten sonra ısınmak için evde sobayı yaktı. Yatmadan önce sobaya kömür atan yaşlı çift, 11 yaşındaki torunlarıyla birlikte uykuya daldı.

UYANMADIKLARINI GÖRÜNCE FENALAŞTI

Birkaç saat sonra sobadan sızarak odada biriken dumanı fark ederek uyanan torun Zeynep Bayraktar, aynı odada yatmakta olan dedesi ve babaannesini uyandırmak istedi.

Küçük kız, Yeni Asır'ın haberine göre, hareket etmeyen dedesi ve babaannesini uyandıramayınca annesini telefonla arayarak yardım istedi. Küçük kız bir süre sonra fenalaşarak bayıldı.

DUMANDAN ETKİLENDİLER

Eve gelen aile fertleri yaşlı çifti ve torunları Zeynep'i baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Bayraktar çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Dumandan hafif şekilde etkilenen Zeynep Bayraktar ise hastanede tedavi altına alındı.

"BİZİ ARAYABİLMESİ MUCİZE"

Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zeynep'in annesi Fadime Bayraktar, "Kızım hastaneye kaldırıldı, bizi arayabilmesi büyük mucize. Şükürler olsun hayati tehlikeyi atlattı" dedi.

