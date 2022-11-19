HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Soba nedeniyle yangın çıktı! Yaşlı kadının feci sonu... Alevlerin arasında kaldı

Soba nedeniyle yangın çıktı! Yaşlı kadının feci sonu... Alevlerin arasında kaldı

19.11.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sobadan çıktığı iddia edilen ev yangınında, alevlerin arasında kalan 79 yaşındaki kadın yanarak feci şekilde can verdi.

Soba nedeniyle yangın çıktı! Yaşlı kadının feci sonu... Alevlerin arasında kaldı

Yangın, Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hayriye Aysel'e (79) ait bir evde ısınmak için yakılan sobadan kaynaklandığını ileri sürülen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Acıpayam itfaiyesinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, içeri giren ekipler Hayriye Aysel'in cansız bedeni ile karşılaştı.

AW763151_02

Yanarak can veren Aysel'in cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'daki görüntüler mide bulandırmıştı! İşletmeden yanıt geldiAnkara'daki görüntüler mide bulandırmıştı! İşletmeden yanıt geldi
Bakan Soylu'dan dikkat çeken çıkış!Bakan Soylu'dan dikkat çeken çıkış!
4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi
Anahtar Kelimeler:
yangın yaşlı kadın

En Çok Okunan Haberler

TCMB faiz kararı ile belli olacak! Rekor hamlesi...

TCMB faiz kararı ile belli olacak! Rekor hamlesi...

Sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler! Kadın -erkek herkesten tepki çekti

Sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler! Kadın -erkek herkesten tepki çekti

MİT'ten flaş operasyon! Hepsi yakalandı

MİT'ten flaş operasyon! Hepsi yakalandı

16 isim partiden istifa edecek! "Aday olmayın"

16 isim partiden istifa edecek! "Aday olmayın"

Son yapılan seçim anketinde çok konuşulacak tablo

Son yapılan seçim anketinde çok konuşulacak tablo

İstanbul Boğazını bekleyen acı senaryo için tarih verdi!

İstanbul Boğazını bekleyen acı senaryo için tarih verdi!

İlginizi Çekebilir

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.