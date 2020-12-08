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  4. Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

08.12.2020 23:13 | Son Güncelleme:
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Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İslahiye ilçesi Hasanlök Mahallesi’nde akşam saatlerinde kömür sobasını yakarak uyuyan 72 yaşındaki Mustafa Duman ile eşi 71 yaşındaki Zeliha Duman, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

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Çiftin oğulları Yücel Duman eve gelip kapıyı çalıyor ancak kapıyı kimse açmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Anne ve babasının hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören Yücel hemen durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Ekipler karı kocanın öldüğünü belirlerken, cenazeler İslahiye Devlet hastanesi morguna götürüldü. Jandarmanın konuyla ilgili soruşturması sürüyor. (İHA)


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