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Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından ABD'den ilk açıklama: ABD ve BM Türkiye'ye minnettardır

04.09.2023 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de yaptığı kritik görüşmenin ardından ABD'den ilk açıklama geldi. Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağıran açıklamada "Hayat kurtaran tahıl girişimine aracılık etme çalışmaları nedeniyle ABD ve BM Türkiye'ye minnettardır" ifadelerini kullanıldı.

Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından ABD'den ilk açıklama: ABD ve BM Türkiye'ye minnettardır

Soçi'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin'in gündeminde tahıl koridoru anlaşması da yer aldı. Dünyanın gözünü çevirdiği zirvenin ardından konuşan Putin, Karadeniz Tahıl Koridoru'nu canlandırmak istediklerini ancak Rusya'ya verilen sözlerin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya dönebileceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Birleşmiş Milletlerle bir istişare, önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim" açıklamasını yaptı.

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"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından Washington yönetiminden de ilk açıklama geldi. CNN Türk'e açıklamalar yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz. Hayat kurtaran tahıl girişimine aracılık etme çalışmaları nedeniyle ABD ve BM Türkiye'ye minnettardır" ifadeleri kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Recep Tayyip Erdoğan abd putin

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