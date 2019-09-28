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Şoför, otobüste bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 12:38 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Selahattin Acar, kullandığı özel halk otobüsünde bulduğu içinde bin 750 lira bulunan cüzdanın sahibine ulaşmasını sağladı.

Şoför, otobüste bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Selahattin Acar, kullandığı özel halk otobüsünde bulduğu içinde bin 750 lira bulunan cüzdanın sahibine ulaşmasını sağladı.
​Sapanca - İzmit hattında yolcu taşıyan özel halk otobüsünün şoförü Selahattin Acar, aracında bir yolcunun unuttuğu cüzdanı buldu. Sapanca Özel Halk Otobüsleri İşletmeciliği yöneticilerine bilgi veren Selahattin Acar, daha sonra cüzdanı idareye teslim etti. Cüzdanı açarak inceleyen yöneticiler, içindeki kimlikten yola çıkarak sahibine ulaştı. Sapanca'da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitmen olduğu öğrenilen ve isminin açıklanmasını istemeyen kişi cüzdanını alıp, Acar'a teşekkür etti.
Otobüs şoförü Selahattin Acar, "Cüzdanı aracımda buldum. Katlı olan cüzdanda yüklü miktarda para olduğunu gördüm. Hiç karıştırmadan yönetici arkadaşlara durumu bildirdim ve bana 'Cüzdanda kimlik olabilir, getirdiğinde bir bakalım, varsa vatandaşa ulaşmaya çalışalım' dediler. Daha sonra kimlikten şahsın kim olduğunun anlaşılması üzerine iletişime geçerek cüzdanı kendisine teslim ettik. Sonradan öğrendiğime göre içerisinde bin 750 lira ve nüfus cüzdanı varmış. Arkadaşımıza geçmiş olsun. Bundan sonra daha dikkatli olsun, çünkü para kolay kazanılmıyor." dedi.

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Şoför, otobüste bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

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