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  4. Şoföre sinirlendi, okul servisine ateş açtı! Seken kurşun kaldırımdaki kadını yaraladı

Şoföre sinirlendi, okul servisine ateş açtı! Seken kurşun kaldırımdaki kadını yaraladı

21.10.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de yol verme meselesi sebebiyle şoförle tartışan otomobil sürücüsü, içinde öğrencilerin bulunduğu okul servisi minibüsüne ateş açtı. Bu esnada seken kurşunlardan biri, kaldırımda yürüyen Elvan C.'ye isabet etti. Yaralanan 36 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için araştırma yapıyor.

Olay, Tepebaşı ilçesi Güllü Mahallesi Baysal Sokak'ta meydana geldi. Plakası henüz tespit edilemeyen otomobilin sürücüsü ile okul servis minibüsünün şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobil sürücüsü, tartışma sonrası yoluna devam eden içinde öğrencilerin de bulunduğu servis minibüsünün arkasından tabancayla bir el ateş edip kaçtı. Kurşun kaldırımdan sekerek sokakta yürüyen Elvan C.'ye isabet etti. Kalçasından yaralanan Elvan C., gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

HAMİLE KADININ ÜZERİNE ARACI SÜRMÜŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerinde ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında inceleme yaptı. Olayı gören bir öğrenci velisi, ateş ettikten sonra kaçan sürücünün hamile bir kadının da üzerine aracını sürdüğü iddia etti.

"BENİM DE ÜZERİME ARABAYI SÜRDÜ"

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Görgü tanığı bir veli ise şunları söyledi:

"Çocuklarımızı okula bıraktıktan sonra evimize dönerken araç yolda duruyordu, serviste arkadan geliyordu. Bu sırada servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobili kullanan kişi içerisinde çocukların bulunduğu servise ateş etti. Bu sırada çocuğunu okula bırakıp evine dönen arkadaşım yaralandı. Benim de üzerime arabayı sürdü."

Şüphelinin yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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