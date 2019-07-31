HABER

Şoförü geciken otobüsü belediye başkanı kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:45 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Mollakendi Beldesinde belediye otobüsünün şoförü gecikince, Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, direksiyon başına geçti

ELAZIĞ (AA) - Mollakendi Belde Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, beldede belediye otobüsünün şoförü geç kalınca direksiyon başına geçip, seferi tamamladı.

Merkeze bağlı Mollakendi beldesinde Elazığ seferini yapacak olan belediye otobüsünün şoförünün gelmediğini öğrenen Belediye Başkanı Doğan, durağa gitti.

Başka şoförün de olmadığını öğrenen Doğan, yolcuların mağdur olmaması için direksiyon başına geçti.

Durak durak gezen ve otobüse binen vatandaşları tek tek selamlayan Doğan'ı görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

PARTNERBu teknoloji 'pes' dedirtti! Gözünü kırptığı anda...Bu teknoloji 'pes' dedirtti! Gözünü kırptığı anda...
Su satarak bayram harçlıklarını çıkarıyorlarSu satarak bayram harçlıklarını çıkarıyorlar
Urla'da 55 kaçak göçmen yakalandıUrla'da 55 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belediye başkanı Elazığ

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 bin kadın personel alınacak!

3 bin kadın personel alınacak!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 'komşu' dehşeti!

Komşu dehşeti! 'İsmimizi verdin' deyip...

Son dakika: Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın eşine geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Büyükanıt'a geçmiş olsun telefonu

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Bursa'da yabancı dildeki tabelalar Türkçeye çevriliyor

Tabelalar tek tek tespit ediliyor! Cezası var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Deniz keyfi kabus oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.