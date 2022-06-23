HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sofranızdan eksik etmeyin: Kabızlık ve ishal için etkili çözüm

Sofranızdan eksik etmeyin: Kabızlık ve ishal için etkili çözüm

23.06.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık için beslenme düzenine dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar daha sağlıklı olmak adına her gün meyve ve sebze tüketmeniz gerektiğini belirtiyor. Birçok sağlık sorununu doğru gıdaları yiyerek çözebilirsiniz. Kabızlık, ishal gibi oldukça rahatsız eden bağırsak sorunlarını elma yiyerek giderebilirsiniz. Elmanın sağlık üzerindeki etkileri saymakla bitmiyor.

Sofranızdan eksik etmeyin: Kabızlık ve ishal için etkili çözüm

Elma her mevsim olması ve kolay bulunabilirliği nedeniyle sıklıkla tüketiliyor. Her sofrada bulunması gereken elmanın sağlık üzerindeki etkileri inanılmaz. Özellikle son zamanlarda artan bağırsak sorunlarını elma ile çözmek mümkün. Kabızlık, ishal gibi sorunlar tüm günü etkileyerek rahatsız edici durumlara sebep olabiliyor. Yapılan araştırmalara göre elma kabızlığa ve ishale iyi geliyor, diyabet ve kolesterol hastalıklarının etkilerini azaltıyor.

KABIZLIK VE İSHAL NEDEN OLUR?

x6

Dışkı tahliyesi bazen zordur. İlk dışkı dışarı çıkamadığından ve dışkı bağırsaklarda bulunan suyu emdiği için. Bu süreç dışkı atılımını daha da zorlaştırır ve tahliye mümkün olmaz. Diğer dışkılar da lokomotifin arkasında sıralanan vagonlar gibi, giderek birikir. Bu da kabızlık durumu yaratır. İshal de sindirim sisteminin bozulduğunun göstergesidir. Bağırsaklar sürekli tahliye için devreye direr. Dışkı katılaşmak için zamana sahip değildir. Kabızlık ve ishal önlenebilir ve aşılmaz bir rahatsızlık değildir.

KABIZ VE İSHAL İÇİN EN ETKİLİ ÇÖZÜMLER

DENGELİ BESLENİN

x3

Kabızlık ve ishal problemlerinden kaçınmak için genel olarak dikkatli beslenme önerilir. Her gün meyve ve sebze yemek ve su içmek bağırsak hareketliliğini artırabilir. Sebzelerde bulunan lif gibi kütle oluşturmaya yarayan doğru besinleri tüketmelisiniz. Fiziksel aktivite de önemlidir ve bağırsakların zinde kalmasına yardımcı olur.

ELMA TÜKETİN

x4

Kabızlık ve ishale karşı önlem almak için aynı zamanda diyabet ve kolesterole karşı da faydalı olan elmayı yemeniz yeterli olacaktır. Elma, kabızlık ve ishal için asırlardır kullanılan bir meyvedir. Ortalama büyüklükte bir elma sadece 64.5 kalori içerir. Aynı zamanda iyi bir su kaynağıdır zira bir elmanın yaklaşık % 85'i sudur. Sağlık için yararlı elementler açısından zengin olan kabuklarıyla birlikte yemek en uygun olanıdır. Elmalarda bulunan pektin ishal vakalarında yardımcı olur. Öte yandan içerdiği lifler, kabızlığı önleyerek bağırsak hareketliliğine yardımcı olur. Ayrıca kolesterolü normalleştirmeye ve şeker ile insülin seviyelerini kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

ELMA SİRKESİ KULLANIN

x5

Yapılan araştırmalarda elma sirkesinin bağırsak sağlığına iyi geldiği belirtilirken aynı zamanda tam bir mide dostu olduğunun altı çiziliyor. Elma sirkesi vücuttaki mikropları atarken aynı zamanda cilt sağlığı için de son derece faydalı bir besin. Bu yüzden sofranızdan elma sirkesini ve elmayı kesinlikle eksik etmeyin. Günde 1 adet tüketilen elma vücudun başlı başına onarılmasına katkı sağlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Göz bandı, kalın perde...Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Göz bandı, kalın perde...
Marmaris'teki yangın devam ediyor! Rüzgar çalışmaları daha da zorlaştırdıMarmaris'teki yangın devam ediyor! Rüzgar çalışmaları daha da zorlaştırdı
Tapu memuru şüphelendi, milyonluk vurgun önlendiTapu memuru şüphelendi, milyonluk vurgun önlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

İsmailağa Cemaati lideri hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati lideri hayatını kaybetti

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

Dehşet verici görüntüler Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına sahip çıksaydın

Dehşet verici görüntüler Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına sahip çıksaydın

İlginizi Çekebilir

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Göz bandı, kalın perde...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Göz bandı, kalın perde...

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.