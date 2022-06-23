Sofranızdan eksik etmeyin: Kabızlık ve ishal için etkili çözüm

Elma her mevsim olması ve kolay bulunabilirliği nedeniyle sıklıkla tüketiliyor. Her sofrada bulunması gereken elmanın sağlık üzerindeki etkileri inanılmaz. Özellikle son zamanlarda artan bağırsak sorunlarını elma ile çözmek mümkün. Kabızlık, ishal gibi sorunlar tüm günü etkileyerek rahatsız edici durumlara sebep olabiliyor. Yapılan araştırmalara göre elma kabızlığa ve ishale iyi geliyor, diyabet ve kolesterol hastalıklarının etkilerini azaltıyor.

KABIZLIK VE İSHAL NEDEN OLUR?

Dışkı tahliyesi bazen zordur. İlk dışkı dışarı çıkamadığından ve dışkı bağırsaklarda bulunan suyu emdiği için. Bu süreç dışkı atılımını daha da zorlaştırır ve tahliye mümkün olmaz. Diğer dışkılar da lokomotifin arkasında sıralanan vagonlar gibi, giderek birikir. Bu da kabızlık durumu yaratır. İshal de sindirim sisteminin bozulduğunun göstergesidir. Bağırsaklar sürekli tahliye için devreye direr. Dışkı katılaşmak için zamana sahip değildir. Kabızlık ve ishal önlenebilir ve aşılmaz bir rahatsızlık değildir.

KABIZ VE İSHAL İÇİN EN ETKİLİ ÇÖZÜMLER

DENGELİ BESLENİN

Kabızlık ve ishal problemlerinden kaçınmak için genel olarak dikkatli beslenme önerilir. Her gün meyve ve sebze yemek ve su içmek bağırsak hareketliliğini artırabilir. Sebzelerde bulunan lif gibi kütle oluşturmaya yarayan doğru besinleri tüketmelisiniz. Fiziksel aktivite de önemlidir ve bağırsakların zinde kalmasına yardımcı olur.

ELMA TÜKETİN

Kabızlık ve ishale karşı önlem almak için aynı zamanda diyabet ve kolesterole karşı da faydalı olan elmayı yemeniz yeterli olacaktır. Elma, kabızlık ve ishal için asırlardır kullanılan bir meyvedir. Ortalama büyüklükte bir elma sadece 64.5 kalori içerir. Aynı zamanda iyi bir su kaynağıdır zira bir elmanın yaklaşık % 85'i sudur. Sağlık için yararlı elementler açısından zengin olan kabuklarıyla birlikte yemek en uygun olanıdır. Elmalarda bulunan pektin ishal vakalarında yardımcı olur. Öte yandan içerdiği lifler, kabızlığı önleyerek bağırsak hareketliliğine yardımcı olur. Ayrıca kolesterolü normalleştirmeye ve şeker ile insülin seviyelerini kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

ELMA SİRKESİ KULLANIN

Yapılan araştırmalarda elma sirkesinin bağırsak sağlığına iyi geldiği belirtilirken aynı zamanda tam bir mide dostu olduğunun altı çiziliyor. Elma sirkesi vücuttaki mikropları atarken aynı zamanda cilt sağlığı için de son derece faydalı bir besin. Bu yüzden sofranızdan elma sirkesini ve elmayı kesinlikle eksik etmeyin. Günde 1 adet tüketilen elma vücudun başlı başına onarılmasına katkı sağlıyor.



