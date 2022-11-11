Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

TikTok’ta şimdiye kadar birbirinden farklı onlarca şaşırtıcı akım görüldü. Ancak bu seferki biraz farklı. Hiçbir dayanağı olmayan, kanıtsız sağlık uygulamalarını takipçileriyle paylaşan TikTok fenomenleri bu sefer soğanla yapılan bir yöntemi gündeme getirdi.

SOĞAN TEDAVİSİ NEDİR?

Soğan tedavisi, soğanları kesip evin etrafına yerleştirdiği bir video yayınlayan @Poshmamma adlı bir kullanıcı tarafından popüler hale getirilen bir TikTok trendidir. 2,5 milyondan fazla izlenen bir videoda, soğanların hava temizleyici ve grip için bir çare olarak kullanılabileceğini iddia ediyor. "Soğanları ne yapıyorsunuz? Onları kesip evinizin etrafına koyduğunuzda havayı arındıracak ve toksinleri, bakterileri, mantarları ve virüsleri havadan çekecekler" dedi.

Soğanların evinizi hastalıklardan uzak tutmada güçlü olduğunu da sözlerine ekledi ve "Eğer evinizde başkaları hastalanıyorsa, markete koşun ve kırmızı soğanları alın ve hastalığı ve zehri çekmesini sağlayın." dedi. Bazı TikToker'lar soğanları hava temizleyicileri ve grip için bir çare olarak kullandıklarını iddia ediyor.

SOĞAN TEDAVİSİ İŞE YARIYOR MU?

Birçok TikToker soğan tedavisini destekleyen videolar yayınlarken, tıp ve bilim uzmanları soğanların virüslerin havayı temizlemeye yardımcı olabileceği iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt olmadığı konusunda uyardı. Uzmanlara göre "evin etrafında kesilmiş bir soğanın havayı toksinlerden, bakterilerden, mantarlardan veya virüslerden temizleyebileceğine dair hiçbir kanıt yok".

Soğan tüketmek viral bir enfeksiyondan ne kadar ciddi şekilde etkilendiğimizi biraz azaltsa da uzmanlar, bunun hastalığı tamamen önlemeyeceğini de eklediler. Epidemiyolog Maddy Lewis, hastalıkları tedavi etmek veya havayı arındırmak için soğan kullanma pratiğinin, hıyarcıklı plakların yaygın olduğu ve birçok doktorun hastalıkları tedavi etmek için bitkisel ilaçlar kullandığı zamanlardan geldiğini açıkladı.



