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Soğuğa ve koronavirüse aldırmadılar! Nimet Abla Gişesi önünde sıraya girdiler

15.12.2020 16:12 | Son Güncelleme:
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Soğuğa ve koronavirüse aldırmadılar! Nimet Abla Gişesi önünde sıraya girdiler

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi biletlerinden almak isteyen vatandaşlar, bu yıl da Fatih'teki Nimet Abla Gişesi'ni tercih etti.

Milli Piyango İdaresinin Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 100 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuranlar, bilet almak için "Milli Piyango bileti" denildiğinde akla ilk gelen yerlerden olan Bahçekapı'daki Nimet Abla Gişesi'ni seçti.

Her yılbaşı öncesinde bilet satın almak için sıraya giren vatandaşların oluşturduğu kuyruk yüzlerce metreyi bulurken, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bekleyen kişi sayısı azaldı.

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Kuyrukta bekleyen vatandaşlar salgın nedeniyle aralarında sosyal mesafe bırakırken, maske kuralına da genel olarak uyulduğu gözlendi.

31 Aralık akşamı yapılacak çekilişte toplam ödülün 563 milyon 400 bin lira olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA


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