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    4. Soğuk hava ve virüs onları da etkiledi! 'Çok büyük oranda kayıp var'

    Soğuk hava ve virüs onları da etkiledi! 'Çok büyük oranda kayıp var'

    05.02.2024 16:18 | Son Güncelleme:
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    Kırşehir’de Zanaatkarlar Çarşısı’nda arıcılık yapan üretici, arıların bal üretiminde geçen yıla oranla verimi ’soğuk hava ve varroa virüsü’ nedeniyle yüzde 50 oranında düşürdüğünü açıkladı.

    Kaman ilçesi Tepeköy’de arıcılık yapan ve şehirdeki işini bırakarak 2015 yılında köye yerleşen Hacı Çelik (44), arıların ülke genelinde oluşan virüs etkisiyle bal üretimini düşürdüğünü ve üreticiden alınan balların evlerde donmasının tüketici için sorun olmadığını söyledi.

    Çelik, "Bal içerisinde bulunan etken maddelerin zamanla özelliklerinin değişmesi nedeniyle değişim gösterir ve bal, soğuk havanın da etkisiyle donmaya gider. Tüketici, marketlerden alınan balların donmadığı şikayetiyle üreticiye geliyor. Bizler doğadan arının petek özleriyle getirdiği balları ham bal olarak veririz. Marketlerden alınan ballar ise belirli ısı işlemlerine tabi tutulur. Bu durum balların kalite oranlarını da etkilemez" dedi.

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    ARILARIN BAL ÜRETİMİ DÜŞTÜ

    Arılarda meydana gelen varroa virüsü nedeniyle verimin yüzde 50 oranında düşüş gösterdiğini aktaran Çelik açıklamasında, "Virüs etkisiyle çok büyük oranda verim kaybı var. Yağmurların uzun süre yağması ve soğuk hava arıcılığı etkiledi. Geçtiğimiz yıl yüksek verim alırken bu yıl o oranda verim alamadık" diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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    bal Kırşehir
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