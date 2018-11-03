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Soğuk havalar migreni tetikliyor mu?

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.11.2018 10:40 | Son Güncelleme

Pek çok migren hastası hava değişimine karşı duyarlıdır. Liv Hospital Ulus Nöroloji Uzmanı Dr. Aylin Öztürk “Aşırı soğuk ya da sıcak hava, yüksek nem oranı, fazla kuru hava, parlak güneş ışığı, rüzgar ve fırtına, hava basıncı değişiklik migreni olanlarda duyarlılık yaratabiliyor” diyor. Uzm. Dr. Aylin Öztürk migreni tetikleyen durumları anlattı.

Soğuk havalar migreni tetikliyor mu?

TETİKLEYEN FAKTÖRÜ BİLMEK ÖNEMLİ

Hava durumu değişikliklerinin tam olarak hangi mekanizmayla migren tipi ağrılarını tetikledikleri tam olarak bilinmiyor. Ancak, beyindeki kimyasal dengeyi etkilediği düşünülüyor. Özellikle soğuk havayla tetiklenen baş ağrıları sinüs problemleri olarak yorumlanabiliyor. Bazen de diğer kolaylaştırıcı faktörler bilinmediği için soğuk ya da sıcak hava sorumlu tutulabiliyor. Bu nedenle migren teşhisinin netleştirilmiş olması ve diğer ağrı kolaylaştırıcı faktörlerin de bilinmesi ağrıdan korunmada büyük önem taşıyor.

SAÇLAR ISLAK DIŞARI ÇIKMAYIN

Migren hastaları mutlaka baş ağrısı günlüğü tutmalı. Bu günlükte her ağrı atağının ne zaman olduğunun ve ne kadar sürdüğünün, varsa iklimle ilgili bir tetikleyici olup olmadığının da belirtilmesi gerekiyor. Buna göre, örneğin soğuk ve rüzgarlı havalarda migreni tetiklenen kişilere evde kalmaları, saçlarını ıslak bırakmamaları, böyle günlerde daha erken dönemde ilaç almaları, beslenme, bol sıvı alımı ve stres kontrolü açısından daha dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Bu önlemlerle migren krizlerinin şiddeti azaltılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Migren soğuk hava sağlık

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