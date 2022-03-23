Soğuk havalar neden oluyor! Kangren yapabilir

Kış aylarında cildin hassasiyeti artış gösteriyor. Soğuk hava koşulları ve rüzgar ciltte problemlere neden oluyor. Bu problemler arasında bulunan soğuk yanığı tedavi edilmediğinde kangrene yol açabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Topcu, “Özellikle kış aylarında soğuğa maruz kalma ciltte hasarlara yol açabilir. Açık hava koşullarına maruz kalan alanlarımız olan yüz, kulaklar ve ellerde sıklıkla şikayetler ortaya çıkar. Soğuk havanın etkisi ile deri damarlarında daralma olur. Bunun sonucunda bu damarların beslediği alanlarda şikayetler belirir. Soğuk hava ve rüzgâr deriye hasar verir. Yağmur veya kar ise deri yüzeyinde donarak hasarlanmayı ve şikayetleri arttırır” dedi.

PARMAK UÇLARINDA BEYAZLAMA VE HİSSİZLEŞMEYLE BAŞLIYOR

Özellikle el ve ayak parmak uçlarında görülen bu durum; parmak uçları bir anda beyazlamaya ve hissizleşmeye başlar. Hissizleşen ve beyazlayan bölge soğuk havaya maruz kalmaya devam ederse deride kırmızı kabarcıklar meydana gelir. İlerleyen seviyedeki soğuk ısırması dediğimiz Frostbite soğuk kangrenine dönüşür. Parmakların tamamen hissizleştiğini hissettiğiniz anda mutlaka doktora başvurulmalıdır.

SOĞUK YANIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

“Ellerde su toplaması ve yanık görüntüsü olabilir” “El ve yüzde yanma, kızarıklık, şişlik, kuruluk hissiyatı en çok doktora başvuru nedenleri arasındadır” diyen Beykent Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Topcu, “Bazen bu şikayetlere kaşınma, morarma hatta ağrı da eklenebilir.

SICAK VE SOĞUK HAVAYA ADAPTASYON GÖSTERİLMEDİĞİNDE MEYDANA GELİR

Bazı kişilerde ‘Pernio’ denilen bir durum da tespit edilebilir. Pernio, donma derecesi kadar soğuk olmayan bir havada, sıcak soğuk havaya kolaylıkla adaptasyon geliştiremeyen kişilerde olur. Özellikle ellerde su toplaması ve yanık görüntüsü de olabilir” şeklinde konuştu.

SOĞUK YANIĞINDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Derinin soğuğun etkilerinden ve soğuk yanığından nasıl korunması hakkında tavsiyelerde bulunan Dr. Topcu, “Soğuk hasarından korunmanın en önemli yolu deriyi nemlendirmektir. Zaten soğukla beraber kurumaya meyilli olan derinin, soğukla maruziyeti sonrası kızarıklık ve yanma şikayetlerinin olması kaçınılmazdır. Bu nedenle kış aylarında derinin nemlendirilmesi her zamankinden daha da önem kazanmaktadır. Kurutucu sabun, kolonya, ıslak mendil, alkol bazlı temizleyiciler cildi soğuğa karşı daha da hassas hale getirecektir.

CİLT İÇİN UYGUN TEMİZLEYİCİLER TERCİH EDİLMELİDİR

Köpürmeyen, nemlendiren, deri PH’sına uygun temizleyiciler tercih edilmelidir. Deriyi eldiven, bere ve atkılarla soğuktan ve rüzgârdan korumak gerekir” ifadelerini kullandı.

HASARLI BÖLGENİN ISINMASI İÇİN ISITICI KULLANMAYIN

Demir, çinko, D vitamini, B12 gibi vitamin ve minerallerin deri sağlığı için gerekli olduğuna da vurgu yapan Dr. Topcu, “Eksik olmaları halinde deride soğuk yanığı ve hasarı daha fazla olacaktır. Tüm önlemlere rağmen yüz ve elde soğuk yanığı olmuş ise bölgeyi ısıtırken soba vb. ısıtıcılar kullanılmamalıdır. Daha şiddetli kaşıntı ve kuruluklara neden olabilir. Çok sıcak suyla yıkamak da aynı etkiyi yapar. Donmuş bölgeyi karla ovalamak yanlış bilinen doğrular arasındadır. Birçok uzman bu yöntemin sakıncalı olduğunu söylemektedir.

YAPMANIZ GEREKENLER

Donmuş bölgeyi 20-25 dakika boyunca soğuk veya ılık su ile ısıtmalısınız.

Rüzgardan kendinizi koruyun. Soğuk ısırması yaşadığınızda rüzgar canınızın daha fazla yanmasına neden olacaktır.

Soğuk ve nemli bölgelerle temas etmeyin.

Yanınızda varsa atkı veya herhangi bir bezi donan bölgeye hafifçe sarıp oranın ısınmasını sağlayabilirsiniz.

Bu yöntemler ilk soğuk ısırmasıyla karşılaştığınız anda en yakın sağlık kuruluşuna gidene kadar kendinizi biraz daha iyi hissetmenizi sağlar. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında doktora gitmek kesinlikle ihmal edilmemelidir.

(Yasemin)



