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Soğuk havalarda sizi sıcacık tutacak en iyi atkı modelleri ve markaları

05.12.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk kış günlerinin hayat kurtaran aksesuarları içinde akla ilk gelenler arasında bulunan atkılar, her sene olduğu gibi bu sene de vitrinlerdeki yerini alıyor. Siz de hem soğuktan koruyan hem de şık bir görünüm sunan atkıları, uygun şekilde kombinleyerek benzersiz bir görünüm elde edebilirsiniz. Öyleyse sizi soğuktan koruyacak en güzel atkıları daha yakından incelemeye ne dersiniz?

Soğuk havalarda sizi sıcacık tutacak en iyi atkı modelleri ve markaları

İçindekiler

  • 1. Alışılmışın dışında farklı bir tasarım: Koton Kadın Şişme Basic Atkı
  • 2. Klasiklerden vazgeçemeyenlere: Jack & Jones Erkek Jacsolid Dokuma Atkı
  • 3. Yeniden moda: Koton Kadın Desenli Bej Tek Beden Atkı
  • 4. Her kombine ayak uydurabilir: Gardenya Kadın Atkı
  • 5. Teninize hassas davranır: Phil Hill Kadın Taş Rengi Yumuşak Dokulu Şal Atkı
  • 6. Kendine güvenen erkeklere: Taylormia Erkek Kışlık Atkı Yün
  • 7. Stil sahibi erkeklerin dikkatine: Atano Erkek Ters Çevrilebilir Damalı Püsküllü Atkı
  • 8. Tıpkı elde örülmüş gibi bir görünüme sahip: Benetton Moher Karışımlı Kadın Atkı
  • 9. Oversize aksesuar trendine ayak uydurun: Koton Kadın Basic Püskül Detaylı Atkı
  • 10. Tarzıyla konuşulmak isteyen beylere: Abaodam Erkek Atkı

Kış ayları geldiğinde, özellikle soğuk bir şehirde yaşıyorsanız, kendinizi sıcak tutmanın yollarını ararsınız. Boynunuzu, ensenizi ve bazen de yüzünüzün bir kısmını soğuk havalara karşı korumanın en etkili yolu ise tabii ki atkı takmak. Soğuk havalar kendini iyice hissettirmeye başlamışken kışlık eksiklerinizi tamamlamaya çalışıyorsanız listenize şık bir atkıyı da eklemelisiniz. Renk renk, model model atkılar arasından tarzınıza en uygun olanı seçmek için hazırladığımız listeyi inceleyebilirsiniz!

1. Alışılmışın dışında farklı bir tasarım: Koton Kadın Şişme Basic Atkı

Soğuk havalarda sizi sıcacık tutacak en iyi atkı modelleri ve markaları

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"Klasik atkı modelleri değil de yenilikçi ve modern bir tasarım arıyorum." diyenlerin tercih edebileceği Koton Kadın Şişme Basic Atkı, özellikle şişme mont kombinlerinize ayak uyduracak bir tasarıma sahip. Alışılmışın dışındaki bu model için "Ama bu şişme atkı nasıl bağlanır?" diye soracak olursanız merakını hemen giderelim. Atkıyı aslında diğer atkı modelleri gibi istediğiniz şekilde bağlayabilirsiniz. %100 polyester materyal kullanılarak üretilen atkıyı çamaşır makinesinde yıkayarak kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Klasiğin dışına çıkmak isteyenlerin tercih edebileceği modeli, modern parçalar ile kombinleyerek beğeni toplamaya hazır olun!

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2. Klasiklerden vazgeçemeyenlere: Jack & Jones Erkek Jacsolid Dokuma Atkı

Adsız tasarım - 2022-12-05T181707.870

"Klasik tarzıma uyacak bir atkı arıyorum." diyorsanız Jack & Jones Erkek Jacsolid Dokuma Atkı size önerebileceğimiz seçenekler arasında bulunuyor. Yumuşacık dokusuyla boynunuzdan bir an bile olsa çıkarmak istemeyeceğiniz atkı, kendinden desenli kumaşı ile her kombine ayak uydurur. İster atkı ister şal olarak kullanabileceğiniz aksesuar, dikdörtgen bir kesime sahip. Günlük hayatta, resmi davetlerde ve özel günlerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu ürünün tam bir kurtarıcı olduğunu söyleyebiliriz. Tarzına güvenen öz güvenli erkeklerin tercih edebileceği modeli, sevdiklerinize hediye etmek için de değerlendirebilirsiniz.

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3. Yeniden moda: Koton Kadın Desenli Bej Tek Beden Atkı

Soğuk havalarda sizi sıcacık tutacak en iyi atkı modelleri ve markaları

Son yıllarda yeniden moda hâline gelen ekose desenin kullanıldığı Koton Kadın Desenli Bej Tek Beden Atkı; her kadının dolabında bulunması gereken, kurtarıcı aksesuarlar arasında yer alır. %100 akrilik kumaş kullanılarak üretilen atkı modelini, ister elde ister çamaşır makinesinde yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. Farklı kombinleri tamamlamak için tercih edebileceğiniz atkı, minik püskülleri ile oldukça şık bir görünüme sahip. Her şeye rahatlıkla uyum sağlayabilen atkı modeliyle hem soğuktan korunmaya hem tarzınızı tamamlamaya ne dersiniz?

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4. Her kombine ayak uydurabilir: Gardenya Kadın Atkı

Soğuk havalarda sizi sıcacık tutacak en iyi atkı modelleri ve markaları

Her kombine rahatlıkla ayak uydurabilen Gardenya Kadın Atkı, dolabınızda mutlaka bulunması gereken kurtarıcı parçalardan bir diğeri. Kahverenginin iç ısıtan tonu ile tasarlanan, yumuşacık atkıyı gün boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz. İster atkı ister şal olarak iki türlü kullanabileceğiniz atkıyı, özellikle günlük kombinlerinizde keyifle kullanabilirsiniz. Kış aylarında soğuk havanın teninize temas etmesini engelleyen ürün ile tanıştıktan sonra kendinizi hem sıcacık hem daha şık hissedeceksiniz, buna eminiz! Öyleyse atkı ile bir an önce tanışmaya hazır mısınız?

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5. Teninize hassas davranır: Phil Hill Kadın Taş Rengi Yumuşak Dokulu Şal Atkı

Soğuk havalarda sizi sıcacık tutacak en iyi atkı modelleri ve markaları

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Teninize son derece hassas davranan Phil Hill Kadın Taş Rengi Yumuşak Dokulu Şal Atkı, yumuşacık dokusu ile sizi kendine hayran bırakır. %100 akrilikten üretilen atkı, 182 santimetre uzunluğunda ve 76 santimetre genişliğinde. Hem şal hem atkı olarak kullanabileceğiniz için çok fonksiyonlu bir yapıya sahip olan modeli, "kombinlerinizin kurtarıcısı" olarak adlandırabiliriz. Atkının kış ve ilkbahar mevsimlerinde de rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir yapıda olduğunu da belirtelim. Modeli, özellikle koyu renkli dış giyim ürünleri ile kombinleyerek çok şık görünebilirsiniz.

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6. Kendine güvenen erkeklere: Taylormia Erkek Kışlık Atkı Yün

Adsız tasarım - 2022-12-05T181858.862

Klasik ama renkli modelleri sevenler, sizi buraya alalım. Kendine güvenen erkeklerin tercih edebileceği Taylormia Erkek Kışlık Atkı Yün, kombinlerinizin kurtarıcı parçası olmaya aday. Lacivert ve gri renklerinin uyumunu yansıtan atkıyı, her türlü kombine rahatlıkla uydurmanız mümkün. İster şişme montlar ister kabanlarla tamamlayabilirsiniz. Yün kumaşın kalitesiyle uzun yıllar keyifle kullanabilirsiniz. Siz de kış aylarında sizi sıcacık tutacak, kaliteli bir atkı istiyorsanız ürünü tercih edebilirsiniz. Peki, bu benzersiz atkı sayesinde hem şıklığın hem rahatlığın keyfini çıkarmaya hazır mısınız?

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7. Stil sahibi erkeklerin dikkatine: Atano Erkek Ters Çevrilebilir Damalı Püsküllü Atkı

Adsız tasarım - 2022-12-05T183239.839

Stil sahibi erkeklerin dikkatine! Atano Erkek Ters Çevrilebilir Damalı Püsküllü Atkı ile tanışmanızın vakti gelmedi mi sizce de? Ekose desenin kullanıldığı, atkı hem klasik hem spor kombinlere rahatlıkla ayak uydurabilir. Farklı atkı takma şekilleri için kullanıma uygun olan ürünü, resimde görüldüğü şekilde bağlayabilir ya da şal gibi omuzlarınıza atabilirsiniz. Siyah renkli bir kabanın üzerine çok yakışacak atkıyı takarak hayranlık dolu bakışları üzerinizde toplayabilirsiniz! Daha şık bir görünüm yakalamak için atkıyı kombinlerinizin vazgeçilmez parçası yapabilirsiniz.

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8. Tıpkı elde örülmüş gibi bir görünüme sahip: Benetton Moher Karışımlı Kadın Atkı

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Modern bir görünüme sahip olan Benetton Moher Karışımlı Kadın Atkı, en sevilen atkı çeşitleri arasında yerini alır. Dolabınızın favori aksesuarları arasına girmeye aday ürün şık bir görünüm sunar. Kombinlerinizi bambaşka bir görünüme taşımayı başaran atkı sayesinde kendinizi sıcacık hissetmenin keyfini çıkarabilirsiniz!

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9. Oversize aksesuar trendine ayak uydurun: Koton Kadın Basic Püskül Detaylı Atkı

Adsız tasarım - 2022-12-05T182856.849

Son yıllardaki devasa aksesuar trendine ayak uyduran Koton Kadın Basic Püskül Detaylı Atkı, stil sahibi kadınların favori tercihleri arasında. Canlı rengiyle kalitesini yansıtan atkıyı kazak, şişme mont ile kombinleyebilirsiniz. Bu atkıyı bir kez denedikten sonra diğer atkılarınızı rafa kaldıracağınıza eminiz, demedi demeyin!

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10. Tarzıyla konuşulmak isteyen beylere: Abaodam Erkek Atkı

Adsız tasarım - 2022-12-05T182734.864

Tarzıyla konuşulmak ve etrafındaki herkesin beğenisini kazanmak isteyen beyler, sizi hemen buraya alalım! Abaodam Erkek Atkı, kombinlerinize farklı bir hava kazandırır. Yumuşacık dokusuyla çok sevilen atkı, erkek kullanıcılarından bolca beğeni kazanmış. En soğuk havalarda bile koruyuculuk sağlayan, günlük, klasik ve spor kıyafetlerle kombinleyebileceğiniz bu aksesuar dolabınızın favorileri arasına girmek için sizi bekliyor.

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atkı şal şal modelleri

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