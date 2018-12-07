Soğuk havaların ilacı !Öyle bir sebze grubu var ki savunmasını içinde saklıyor

Sebze ve meyve tüketiminin bağışıklığımız için faydaları sonsuzdur. Gün içerisinde mevsimine göre 2-3 porsiyon meyve, her öğünde bol yeşillik- sebze tüketmek gerekiyor. Özellikle sürekli maruz kaldığımız oksidatif stres dediğimiz duruma karşı tüm hücrelerimizi koruyor.

Sebze ve meyve tüketiminde dikkat etmemiz gereken birkaç madde bulunuyor.

Mevsiminde olmasına dikkat etmeliyiz. Olabildiğince organik olanları tercih etmekte fayda var. Organik alamıyorsak, her sebzeyi yıkarken tuzlu/ karbonatlı/ sirkeli suda bekletmeliyiz. Sebzeleri, en maksimum fayda alacağımız şekilde pişirmeyi öğrenmeliyiz.

PİŞİRME TEKNİKLERİNİN ÖNEMİ

Mutfağımızda yaptığımız bazı hatalar besinlerden az şekilde yararlanmamıza neden olabiliyor. Mesela yağ ile soğan sotelemek. Biz evde zeytinyağı kullandığımızı sanıyoruz fakat yağ yüksek ısıya değdiği an trans formuna geçiyor ve aslında zeytinyağından yeterince faydalanmamış oluyoruz. Ne yapalım diyenler su ile sotelemeyi denesin.

Aynı şekilde lahana grubu sebzeleri de suda haşladığınızda ya da fırında pişirdiğinizde o en maksimum faydayı almamış oluyorsunuz.

DİİNDOLİLMETAN (DİM)

DİM, eczanelerde takviye formunda da bulunan çok güçlü bir koruyucudur. Hormonal dengesizliklerde, bazı kanser türlerinde, menapoz gibi kadınsal problemlerde olumlu etkileri bulunur.

Lahana grubu sebzeleri DİM deposudur ve DIM için ekstra takviye almanıza gerek yoktur.

DİM ısıya hassas olduğu için haşlama ya da fırın olarak pişirme yöntemi, karnabahar-brokoli ailesi için çok önerdiğimiz bir yöntem değildir.

Bu sebzeleri mümkün olduğunca çiğ tüketmeye özen gösterin ya da buharda pişirme tekniğini tercih edebilirsiniz. Özellikle karnabahar, brokolileri kesip 10-15 dk dinlendirmenizi tavsiye ederim içindeki tüm gücün çıkmasını sağlamak için.

Dyt. Fulya Bozdemir

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