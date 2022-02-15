Soğuk ve yağışlı hava ile ilgili son dakika açıklaması! Prof. Dr. Orhan Şen ‘iyi değil’ diyerek duyurdu…

Son dakika hava durumu haberi… Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından meteorolojik verilere göre önemli bir değerlendirmede bulundu. Bu ay sonu ülke genelinde etkisini göstermesi beklenen soğuk ve yağışlı hava ihtimalinin azaldığını belirten Şen, şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün ülke genelinde yağış yok, parçalı bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis olabilir.

‘SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA İHTİMALİ AZALIYOR’

Ülkede cuma gününe kadar da yağış görünmüyor. Bu mevsimde bu kadar uzun süre yağışsızlık durumu kuraklık açısından iyi değil. Anadolu’da kar örtüsü de olmasa yeraltı suları ve barajlar suyu toplayamayacaklar.

Bu ay sonu bir soğuk ve yağışlı hava gelme ihtimali vardı. Bu olasılık da azalıyor. Bu ay Kurak bir görünüm var.”

ÇIĞ RİSKİ… BUZLANMA VE DON UYARISI…

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı; önemli bir değişikliğin olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Parçalı bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13

Adana: Parçalı bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Az bulutlu 13

