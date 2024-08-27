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  4. ŞOK'a Vans ayakkabılar geliyor! 28 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a Vans ayakkabılar geliyor! 28 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
27.08.2024 18:02
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ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak edenler buraya! Alışveriş severlerin her hafta yüzünü güldüren Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 28 Ağustos 2024 tarihli sayısı yayınlandı. Bu hafta da dolu dolu olan şok market aktüel kataloğunda en çok dikkat çeken ürün şüphesiz Vans ayakkabılar oldu. 1799 TL'den başlayan indirimli fiyatlarla öne çıkan ayakkabıları ve çok daha fazlasını keşfetmek isterseniz işte detaylar...

ŞOK'a Vans ayakkabılar geliyor! 28 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK Aktüel listelerinin yeni sayısını heyecanla bekleyenlerdenseniz doğru yerdesini! 28 Ağustos 2024 Çarşamba tarihli güncel ŞOK broşürü yayınlandı. Yayınlandığı gibi de alışveriş severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Klimadan televizyona, gıdadan hijyene ve hatta ayakkabıya kadar her beğeniye ve ihtiyaca uygun ürünleri bu hafta da listelerine taşıyan ŞOK'taki indirimli ürünleri merak ediyorsanız, detaylar yazımızda...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde %50'ye varan indirimler

sok1-gida

Kişisel bakım ve hijyen ürünleri de avantajlı fiyatlarla burada

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Vans ayakkabılarda 1799 TL'den başlayan fiyatlar

vans

Samsung Wind-Free Premium ArR12BXFCMWK/SK 12000 Btu A++ Duvar Tipi Klima 32.999 TL!

4buyukelektronik

Mobilya ihtiyacı olanlar buraya bakmadan geçmeyin

mobilya

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