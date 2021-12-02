Yaz kış kullanabileceğiniz, en iyi soğutan ve ısıtan klima modelleri

Klimalar, genellikle soğutma amacıyla alındığı için pek çok modelin ısıtma sistemi istenen verimi gösteremiyor. Dolayısıyla bu kullanışlı ürünleri eğer hem yaz hem kış aylarında kullanmak istiyorsanız klima alınırken dikkat edilmesi gerekenler listenize ısıtma fonksiyonunun yeterli ve verimli olmasını eklemelisiniz. Evinizin havasını her mevsim istediğiniz şekilde iklimlendiren en başarılı klima modellerini sizler için listeledik. Haydi, gelin bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Şık tasarımı ile Beko 31225

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En iyi klima modelleri arasında yer alan Beko 31225, şık tasarımı ile her eve çok yakışıyor. Ürün, iç ünitesinde yer alan hava akışı ve fan özellikleri sayesinde çok sessiz bir şekilde çalışıyor. Klima, sağlıklı bir ortam için gereken fan hızını ve sıcaklığı otomatik olarak ayarlıyor. Bu sayede enerji tasarrufu sağlıyor. Nem alma fonksiyonu sayesinde havayı çok soğutmadan nem dengesini sağlıyor. Yaz aylarında hızlı soğutma özelliği ile ortamı kısa sürede serinletiyor. Ayrıca kış aylarında da hızlı ısıtma ile ortamı hemen sıcacık yapıyor.

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2. Pratik ve kolay bir kullanım sunan Demirdöküm Kion Inverter 18

En iyi klima markası önerileri arasında yer alan Demirdöküm Kion Inverter 18, kompakt bir tasarıma sahip. Ürün, hızlı soğutma ve ısıtma özellikleri sayesinde yaz ve kış aylarında rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayarlanabilen fan hızı ile odadaki havanın sirkülasyonunu sağlayarak hava kalitesini artırıyor. Kompresör, DC teknolojisi sayesinde daha yüksek performansla çalışıyor ve enerji tüketimini düşürüyor. Klima, %68 daha az sera gazı salınımı yapan çevre dostu bir ürün olarak ön plana çıkıyor.

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3. Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S ile odanızın hava kalitesini artırın

Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S'nin iç ünitesi kapandıktan sonra otomatik olarak kendini temizlemeye başlıyor. Bu sayede küf oluşumunu engellerken havanın kalitesini arttırıyor ve cihaz parçalarının ömrünün uzamasını sağlıyor. Ürünün eco çalışma ünitesinde bulunan kızılötesi sensör, insan hareketlerini algılayarak ısıtma ve soğutma ayarını buna göre yapıyor. Klimanın alerjen temizleme sistemi ise filtrenin üzerinde bulunan alerjenleri yok ediyor. Ürün, soğutma ve ısıtma özelliği ile 4 mevsim kullanılabiliyor.

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4. Toshiba J2KVG Seiya ile enerji tasarrufu

Toshiba J2KVG Seiya, "Eco Mod" özelliği sayesinde %25'e varan enerji tasarrufu sağlıyor. Ürünün iç ünitesi, toz ve kire karşı özel bir eşanjör kaplama ile korunuyor. Ayrıca klima kapandıktan sonra iç ünite kendini otomatik olarak temizleyerek nemin kurutulmasını sağlıyor. Böylece küf oluşmasının önüne geçerek kaliteli bir hava oluşturuyor. Klimanın iç ve dış üniteleri sessiz modda çalışıyor. Twin Rotary Kompresör, verimli çalışma ve uzun süreli kullanım imkanı veriyor. Klimanın R32 soğutucu akışkanı, ozon tabakasına zarar vermiyor. Ürün, 4 mevsim rahatlıkla kullanılabiliyor.

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5. Kompakt yapısı ile Sigma SGM09INVDMS Comfort

Şık ve kompakt bir tasarıma sahip Sigma SGM09INVDMS Comfort, ısıtma ve soğutma yapabiliyor. Ürün A++ enerji sınıfında yer aldığı için enerji tüketimini en aza indiriyor. Bu sayede aile ekonomisine destek veriyor. Klimanın "I Feel" özelliği, odadaki sıcaklığı algılıyor ve dilediğiniz düzeyde kolayca ayarlamanıza yardımcı oluyor. Uyku modu sayesinde ürün, ihtiyaç duyduğunuz ortam sıcaklığını otomatik olarak ayarlayarak deliksiz bir uyku çekmenize imkan tanıyor. Ürünün çıkarılabilen filtreleri kolayca temizlenebiliyor.

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6. Baymak Elegant Prime ile 2 özellik 1 arada

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Baymak Elegant Prime, "Silence Mod" özelliği sayesinde ultra sessiz çalışıyor. Auto restart temizleme fonksiyonu ile iç ünitenin kokmasının ve tozlanmasının önüne geçiyor. Ortam sıcaklığını okuyabilen LCD kumandasıyla kolayca kontrol edilebiliyor. Aktif karbon filtreleme ve gümüş iyon sistemi, alerjenlere izin vermeyerek kaliteli bir hava oluşturuyor. R32 soğutucu akışkanı ile atmosfere zarar vermiyor. Klimanın TRONİC fonksiyonu, nem seviyesini uygun düzeyde tutarak ortamı ferahlatıyor. Ürün; soğutmada A++, ısıtmada ise A+ enerji sınıfında yer alıyor. Ürünün filtresi çıkarılıp kolayca temizlenebiliyor.

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7. Taşınabilir özelliği ile Electrolux EXP34U338HW

Electrolux EXP34U338HW, nem düzenleyici özelliği sayesinde havadaki nemi seviyesini uygun şekilde ayarlıyor. 5 kademeli fan hızı, istediğiniz düzeydeki ayarı seçme imkanı sunuyor. Dijital göstergesi, ortam sıcaklığını gerçek zamanlı olarak yansıtıyor. Ürünün zaman ayarlayıcı fonksiyonu, istediğiniz zaman kapanmasını sağlıyor. Uzun mesafeli üfleme özelliği ile daha geniş bir alanı soğutup ısıtabiliyor. Anti karbon filtre sayesinde iç ünitede koku oluşmasını engelliyor. Klima, Wi-Fi özelliğiyle uzaktan kontrol edilebiliyor. Portatif yapısı sayesinde istediğiniz yere kolayca taşınabiliyor.

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8. Temiz bir hava için Vestel Flora Doğa 242

Vestel Flora Doğa 242, turbo fan hızı ile ani soğutma ve ısıtma yapabilme imkanı sunuyor. Tablet ya da akıllı telefonlar ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Inverter sistemi, oda sıcaklığındaki değişimleri algılıyor. Bu sayede ortam için gerekli ısıyı otomatik olarak belirliyor. Klima, sorun tespit edince otomatik olarak koruma moduna geçerek problem ile ilgili hata bildirimi veriyor. Catechin özü içeren filtre, havadaki kötü kokuları çekerek hava kalitesini artırıyor. Nem alma özelliği ile ortamdaki nemi uygun seviye getiriyor.

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9. Kaliteli ve estetik tasarımıyla Samsung AR5000H AR12TXHQBWK

Samsung AR5000H AR12TXHQBWK, yaz kış demeden istenilen oda sıcaklığını ayarlıyor. Bu sayede enerji tasarrufu yaparak aile ekonomisine destek oluyor. HD filtresi; havadaki poleni, kiri ve küf sporlarını temizliyor. Ayrıca su ile kolayca yıkanabiliyor. Klima, uyku modu sayesinde geceleri ve dilediğiniz her an ideal oda sıcaklığını ayarlıyor. 2 yönlü salınım özelliği ile odanın yer köşesini eşit derecede ısıtıp soğutuyor. Wi-Fi özelliği sayesinde akıllı telefonla uzaktan kontrol edilebiliyor.

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10. Daikin Shira Eco 24000, yaz kış yanınızda



Daikin Shira Eco 24000, 3 boyutlu hava üfleme özelliğine sahip. Dikey ve yatay kanatları sırasıyla hareket ederek ortamı eşit derecede ısıtıp soğutuyor. Titanyum hava filtresi, havadaki büyük partikülleri tutuyor. Apatit filtresi, organik kirleticileri yok ediyor ve istenmeyen kokuyu önlüyor. Alerjen filtresi ise toz ve polenleri yakalayarak odanın hava kalitesini yükseltiyor. Güçlü mod özelliği ile ortamı hızlı bir şekilde istediğiniz düzeyde ısıtıyor. Ürün, Eco 20 dBA ile sessiz bir şekilde çalışıyor. A++ enerji sınıfına dahil olduğu için aile ekonomisine katkı sunuyor.

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