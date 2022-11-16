Şok çalışma saatleri nedir? Şok şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, cumartesi pazar kaça kadar açık?

Türkiye'nin her ilinde bulunan ve 9500'den fazla şubesi olan Şok Market birçok kişi tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Geniş ve kaliteli ürün yelpazesiyle ev ihtiyaçlarını karşılamak için çoğu kişinin tercihi olmuştur. Çok rağbet gören bir market olması sebebiyle insanlar tarafından şok çalışma saatleri sıklıkla merak edilmektedir. Peki, Şok şubeleri saat kaçta kapanıyor ve saat kaçta açılıyor?

Şok şubeleri saat kaçta açılıyor?

Şok mesai saatleri her şubesi aynı çalışma saatlerini uygulamaktadır. Şok çalışma saatleri genel olarak tüm Türkiye'de benzerdir. Sabah erkenden alışveriş yapmak isteyenlerin merak ettiği bir konu da "Şok şubeleri saat kaçta açılıyor?" sorusudur. Şok açılış saati sabah 09.00'dur. Cuma günleri birçok marketin çalışma saatleri değişiklik göstermektedir. Fakat Şok cuma çalışma saatleri çalışma saatlerini değiştirmemiş ve aynı saatlerde hizmet vermeye devam etmektedir. Şok mesai saatleri hafta içi her gün aynıdır.

Şok öğle arası saatleri nedir?

Çalışanların öğle yemeği yemesi ve dinlenmesi için ayrılan süre olan öğle arası birçok iş yerinde uygulanmaktadır. Öğle arasının uygulanması için iki seçenek vardır. Bunlardan biri iş yerini kapatmak diğeri ise vardiyalı çalışmaktır. Şok mesai saatleri içerisinde marketi tamamen kapatıp bütün çalışanlar için aynı saatler içinde öğle saati uygulamaz. Şok market çalışma saatleri içerisinde çalışanlar nöbetleşe öğle arasına çıkmaktadırlar. Yani Şok öğle arası saatleri arasında da hizmet vermeye devam eder.

Şok şubeleri saat kaçta kapanıyor?

Birçok kişi market alışverişini geç saate bırakmak zorunda olduğu zamanlarda, markete yetişmek için kapanma saatleri kaçta diye merak etmektedir. Şok kapanma saati akşam 21.00'dir. Şok kapanış saati olan 21.00'a kadar kesintisiz hizmet verir.

Şok cumartesi pazar kaça kadar açık?

Çalışan insanların birçoğu alışveriş gibi işlerini çalışmadıkları günlere bırakırlar. Bu sebeple insanların sıklıkla merak ettiği bir konu da "Pazar günü Şok açık mı?" sorusudur. Şok çalışma saatleri içerisinde haftanın her günü açık ve hizmete devam etmektedir. Şok hafta sonu çalışma saatleri de hafta içi ile aynıdır. Şok hafta sonu çalışma saatleri ve hafta içi mesai saatleri şu şekildedir:

Hafta içi: 09.00-21.00

Hafta sonu: 09.00-21.00



