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Şok diyetlere aldanmayın! Hızlı kilo verme uğruna sağlığınızdan olmayın: Uzmandan altın değerinde tavsiyeler...

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kilo verme telaşı artarken, uzmanlar sağlıklı zayıflamanın önemine dikkat çekiyor. Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi Koordinatörü Diyetisyen Nur Seda Güler Berk, zayıflamanın yalnızca fiziksel bir değişim olmadığını vurgulayarak, "Zayıflatırken esas yapılmak istenen iyileştirmektir" dedi. Hızlı kilo kaybı vaadiyle uygulanan şok diyetlerin uzun vadede sağlığa zarar verebileceğini belirtti. Detaylar haberimizde...

Şok diyetlere aldanmayın! Hızlı kilo verme uğruna sağlığınızdan olmayın: Uzmandan altın değerinde tavsiyeler...

Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi Koordinatörü Dyt. Nur Seda Güler Berk, zayıf ve kilolu olan bireylerle ilgili bilgi verdi. Dyt. Berk, "Zayıflatırken iyileştirmek esastır. Ancak bu sıralar ilkbaharın gelmesi ve yaz mevsiminin yaklaşması ile herkes çok hızlı zayıflamak için bir telaş içinde. Şok diyetlerle hızlı zayıflamanın peşine düşerek sağlığınızı riske etmeyin. Zaten yanlış diyetlerle hızla verdiğiniz kilolar aynı hızla sizlere geri dönecektir" dedi.

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"ÖNCELİKLE FAZLA KİLOLARIN ALTINDA YATAN ANA SEBEP ÖNEMLİDİR"

Dyt. Berk, "Öncelikle fazla kiloların altında yatan ana sebebi bulmalıyız. Acaba insülin direnci veya hipotiroidi gibi metabolik bir hastalığınız mı var veya demir, B12, D vitamini gibi vitamin - mineral eksikliğine bağlı bozuk bir iştaha mı sahipsiniz? Belki de duygusal açlık yaşıyorsunuz tok hissetmenize rağmen yemek yeme eylemine devam ediyorsunuz. Ya da artık ciddi bir obezite gelişmiştir, beden kütle indeksiniz 35 ve üzerine çıkmıştır. Büyüyen yağ hücreleriyle, dokularıyla baş edemiyorsunuzdur. İşte önce bu kısmın netleşmesi ve ona göre de doğru zayıflama yönteminin belirlenmesi gerekir" dedi.

Zayıflama sürecinin özellikle kalıcı olabilmesi için multidisipliner bir yaklaşımla kişiye özel bir zayıflama sürecinin belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Dyt. Berk, "Bu sadece diyetle de olabilir veya diyetle birlikte ilaç tedavisiyle de olabilir" dedi.

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"BURADA ASIL OLAN İYİLEŞMEYİ VE KALICI ZAYIFLAMAYI HEDEFLEMEKTİR"

Diyet yapmaktan yorulmuş ve psikolojik olarak diyete uyum sağlayabilecek durumu olmayanlar için beden kütle indeksi uygun ise yutulabilir balon ya da gerekli ve zorunlu durumlarda cerrahi yöntemlerin de uygulanabileceğini belirten Dyt. Berk, "Burada asıl olan iyileşmeyi ve kalıcı zayıflamayı hedeflemektir. Bu yüzden zayıflama sürecini bir bütün olarak ele almak için Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezlerini tercih etmek gerekir. Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi olarak balon veya cerrahi yöntemlerle hızlı ve kalıcı sonuç aldığımız gibi sadece diyet hastalarımızla da oldukça anlamlı zayıflamalar elde ediyoruz. Bireylerin rejimlerine bağlı kalmaları, süreci hızlandırıyor ve sonrasında ise bu zayıflama süreçlerinde eski ve yanlış beslenme alışkanlıklarını yeni ve doğru yöntemlerle değiştirip hayatlarına entegre ettiklerinde kalıcılık sağlanmış oluyor" dedi.

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HIZLI YEMEK YEMENİN ZARARLARI NEDİR?

Dyt. Berk, "Günümüz şartlarında hep bir yerlere yetişme telaşı ister istemez hızlı yeme alışkanlığını da beraberinde getirdi. Hızlı yemek yemek ise çiğnemeden yutmaya, sindirim problemlerine, özellikle kabızlık şikayetleriyle birlikte hızla kilo almaya sebep oluyor. Gün içerisinde tüketimi kolay diyerek şekerli içeceklerin tüketilmesi de su alımını azaltarak yine aynı sonuçla karşılaşmamıza yol açıyor. Şu andan başlayarak yavaş yemek yemek, besinleri iyi çiğnemek, günlük 2.5 litre su tüketimini stabil hale getirmek bile sağlık anlamında iyileşmeler, hatta vücut ağırlıklarında hafifleme hissettirebilir. Küçük gibi görünen bu tarz alışkanlıkların değiştirilmesi sadece şu an için değil, ileriye dönük de çok olumlu sonuçlar verebilir. Sağlıkla formda kalmanızı dilerim" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
obezite Diyetisyen diyet kilo verme yöntemleri
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