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Şok görüntü: 5 kişilik araçtan 12 kişi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 11:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da uygulama noktasında durdurulan 5 kişilik araçtan 12 kişi çıktı. Şahıslardan 11'inin kaçak göçmen olduğu belirlendi.

Şok görüntü: 5 kişilik araçtan 12 kişi çıktı

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa TOKİ uygulama noktasında polis ekipleri, 34 BY 8425 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 Pakistan, 9 Bangladeş uyruklu olmak üzere 11 kaçak göçmen yakalandı. 5 kişilik hafif ticari araçta sürücü dahil 12 kişinin çıkması ise görenleri hayrete düşürdü. Yabancı uyruklu şahıslar İl Göç İdaresine Teslim edilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde de iki ayrı kaçak göçmen olaylarında 5 kişilik iki araçta 25 kişi yakalandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kaçak göçmen

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